Pelajar Tewas Kecelakaan, Fraksi PSI DPRD DKI Imbau Orangtua Larang Anak Berkendara dan Desak Pemprov Gerak Cepat Perbaiki Jalan

KECELAKAAN yang mengakibatkan kematian seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jalan Matraman pada Senin (9/2) lalu menyalakan tanda bahaya seputar kondisi jalanan di Jakarta.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Josephine Simanjuntak, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan langkah-langkah perbaikan dengan segera.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya salah satu anak kita yang mengalami kecelakaan belum lama ini di kawasan Matraman. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi kebesaran hati dalam menghadapi musibah ini,” katanya, Kamis (12/1).

“Kejadian naas ini harus kita jadikan pelajaran bersama agar tidak terulang lagi di masa depan. Di satu sisi, musim hujan ini memang mengakibatkan jalanan berlubang di mana-mana,” sambungnya.

Josephine menilai bahwa masalah kerusakan jalan ini sudah terjadi selama ini dan menimbulkan bahaya terhadap pengendara jalanan, terutama para pengguna motor. Dengan adanya kecelakaan yang nahas itu, ia mendesak agar Pemprov DKI Jakarta bergerak lebih cepat lagi.

“Selama ini sering terjadi kecelakaan, tapi itu terus berulang sampai kini ada yang menjadi korban jiwa. Artinya, upaya Pemprov DKI untuk menambal jalanan-jalanan yang rusak berlubang belum maksimal. Ini meyangkut keselamatan para pengemudi di jalan raya, sehingga harus cepat-cepat diperbaiki,” lanjutnya.

Terkait dengan perbaikan jalanan, Josephine juga mengingatkan Pemprov DKI Jakarta bahwa kondisi sudah berubah, di mana curah hujan yang tinggi untuk jangka waktu lebih panjang mengharuskan aspal di jalanan lebih kuat lagi menghadapi tantangan alam.

“Kondisinya sekarang juga sudah berubah. Curah hujan makin tinggi, genangan air juga menjadi lama. Perlu dipastikan kalau jalanan-jalanan kita bisa bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, aspal yang digunakan untuk memperbaiki jalanan-jalanan rusak harus berkualitas tinggi,” tekannya.

“Ditambah, saya juga berpesan agar Pemprov DKI jangan hanya fokus memperbaiki jalanan-jalanan yang mungkin dianggap penting saja seperti sepanjang Sudirman-Thamrin, tapi ruas jalanan lainnya juga perlu diperbaiki, termasuk yang arteri,” terusnya.

Tidak hanya itu, Josephine juga kembali menghimbau kepada para orang tua serta orang-orang dewasa agar lebih mengawasi anak-anaknya supaya tidak berkendara selama masih di bawah umur dan belum memiliki izin mengemudi.

“Jadi, sudah semestinya masyarakat juga mencegah anak-anaknya berkendara dengan menggunakan baik mobil maupun motor,” ujarnya.

“Ini untuk keselamatan mereka sendiri. Mohon kesediaannya bagi para orang tua untuk mengantar anak-anaknya apabila harus bepergian. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali,” tutupnya. (E-4)