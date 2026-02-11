Aksi Curanmor Bersenjata Api di Duren Sawit Digagalkan Warga

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
AKSI percobaan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata api kembali meresahkan warga Jakarta Timur. Kali ini, sebuah upaya pencurian di kawasan Duren Sawit berhasil digagalkan oleh pemilik rumah meski pelaku sempat melepaskan tembakan ke udara untuk melarikan diri.
Insiden yang terjadi di Kavling PTB, Duren Sawit, pada Sabtu (7/2) sekitar pukul 18.30 WIB tersebut bermula saat pemilik indekos, Soni, menaruh curiga terhadap gerak-gerik orang asing yang masuk ke area propertinya.
Soni menjelaskan bahwa dirinya memantau situasi melalui kamera pengawas (CCTV) dari dalam rumah. Awalnya, ia menyangka tamu tersebut adalah calon penghuni kost atau kurir paket.
"Saya kira ada orang yang mau lihat-lihat kost-an atau tukang paket. Dia diam-diam masuk ke sini. Tapi pas dilihat, gerak-geriknya mencurigakan," kata Soni saat ditemui di tempat kejadian perkara (TKP), Rabu (11/2).
Merasa ada yang tidak beres, Soni keluar untuk memastikan keadaan. Namun, kehadirannya justru disambut dengan ancaman senjata api oleh salah satu pelaku. "Saya langsung teriak, 'Eh woi, mau ngapain?' terus saya lari mau mengejar. Tapi dia malah mengacungkan senjata api," ungkapnya.
Pelaku Lepaskan Tembakan
Ketegangan memuncak saat istri Soni turut membantu mengejar pelaku. Untuk menakuti korban, pelaku yang panik melepaskan tembakan ke arah atas. "Sempat menembakkan, tapi ke arah atas. Saya dan istri dua kali ditodong senjata itu," ujar Soni menambahkan.
Rekaman CCTV yang kini viral di media sosial melalui akun @info_jakartatimur memperlihatkan dua orang pelaku berboncengan sepeda motor. Mereka sempat memantau situasi di luar pagar sebelum akhirnya merangsek masuk ke halaman rumah sasaran.
Penyelidikan Kepolisian
Meski pelaku gagal membawa kabur sepeda motor, ancaman senjata api ini telah dilaporkan Soni kepada pihak kepolisian. Saat ini, kasus tersebut tengah masuk dalam proses penyelidikan untuk mengidentifikasi identitas para pelaku berdasarkan bukti rekaman CCTV.
Pihak kepolisian mengimbau warga untuk tetap waspada dan segera melapor jika melihat aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. (Ant/P-2)
