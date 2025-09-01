Patroli Polisi Sisir Gang-gang di Jakarta, Warga Diminta Ikut Jaga Lingkungan

Ilustrasi: Personel kepolisian dari kesatuan Brimob dan Sabhara melakukan patroli pengamanan Ibu Kota saat melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (31/8/2025)(MI/Usman Iskandar)

POLDA Metro Jaya mengintensifkan patroli dengan menyisir hingga ke gang-gang di pemukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh sudut Jakarta.

Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Gede Wijatmika mengatakan personel yang diturunkan dalam patroli bervariasi karena ada kalanya patroli skala kecil dan besar. Patroli skala kecil, petugas masuk ke gang-gang sehingga masuk ke segala penjuru.

Ketut menegaskan, kehadiran polisi di pemukiman bertujuan menciptakan rasa aman dan mencegah potensi gangguan.

"Tujuan kami dalam melaksanakan patroli skala besar ini tidak ada lain dan bukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan daerah," kata kata Wijatmika dikutip Antara, Senin (1/10).

Patroli dilakukan secara bergantian setiap dua jam dengan rute yang berbeda-beda. Dalam patroli skala besar kali ini, sebanyak 350 personel dari berbagai fungsi diturunkan.

Menurut Ketut, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas polisi atau TNI, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.

"Saya terima kasih kepada teman-teman kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing," katanya.

Ia menambahkan, durasi patroli akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. "Mari kita jaga dan kami ingin semua damai, semua aman," tuturnya. (P-4)