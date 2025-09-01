Patroli Polisi Sisir Gang-gang di Jakarta, Warga Diminta Ikut Jaga Lingkungan

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
POLDA Metro Jaya mengintensifkan patroli dengan menyisir hingga ke gang-gang di pemukiman warga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di seluruh sudut Jakarta.
Karo Ops Polda Metro Jaya Kombes I Ketut Gede Wijatmika mengatakan personel yang diturunkan dalam patroli bervariasi karena ada kalanya patroli skala kecil dan besar. Patroli skala kecil, petugas masuk ke gang-gang sehingga masuk ke segala penjuru.
Ketut menegaskan, kehadiran polisi di pemukiman bertujuan menciptakan rasa aman dan mencegah potensi gangguan.
"Tujuan kami dalam melaksanakan patroli skala besar ini tidak ada lain dan bukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan daerah," kata kata Wijatmika dikutip Antara, Senin (1/10).
Patroli dilakukan secara bergantian setiap dua jam dengan rute yang berbeda-beda. Dalam patroli skala besar kali ini, sebanyak 350 personel dari berbagai fungsi diturunkan.
Menurut Ketut, menjaga keamanan tidak hanya menjadi tugas polisi atau TNI, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat.
"Saya terima kasih kepada teman-teman kelompok masyarakat untuk menjaga lingkungannya masing-masing," katanya.
Ia menambahkan, durasi patroli akan menyesuaikan dengan dinamika di lapangan. "Mari kita jaga dan kami ingin semua damai, semua aman," tuturnya. (P-4)
POLDA Metro Jaya menggelar patroli skala besar di berbagai wilayah Ibu Kota pada Senin (1/9), guna memastikan keamanan dan ketertiban pascaaksi demonstrasi. Sebanyak 350 personel dikerahkan.
Sebanyak 1240 pelaku kerusuhan yang ditangkap berasal dari luar wilayah DKI Jakarta.
POLDA Metro Jaya menggelar patroli skala besar dengan melibatkan 324 personel gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.
Personel kepolisian dari kesatuan Brimob dan Sabhara melakukan patroli pengamanan Ibu Kota saat melintas di kawasan Bundaran HI, Jakarta.
Terlihat api semakin membara menyinari Polda Metro Jaya yang sebelumnya gelap gulita. Kemudian, kepulan asap gelap juga membumbung tinggi.
Pramono juga menegaskan akan mendukung penuh dan menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik
Manajemen Persebaya menghormati keputusan tersebut sebagai bentuk empati terhadap kondisi yang tengah terjadi di Indonesia.
Permintaan akses menuju Mushola Ar Rahman yang berada di luar area Cluster Neo Vasana, Kota Harapan Indah disarankan melalui jalan umum.
Pandi berkomitmen membangun ekosistem digital Indonesia yang sehat, aman, dan berdaya saing global.
Berdasarkan data OJK, nilai transaksi kripto di Indonesia pada Mei 2025 mencapai Rp49,57 triliun, mencerminkan antusiasme publik yang terus tumbuh terhadap aset digital.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved