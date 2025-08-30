Pramono Ajak Warga Jaga Keamanan Jakarta

Headline
GUBERNUR DKI Pramono Anung mengajak seluruh masyarakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban Ibu Kota pasca gelombang demonstrasi.
Ia mengatakan aksi unjuk rasa harus dilakukan secara teratur karena tindakan kekerasan dan anarki akan berdampak pada proses pembangunan bangsa yang tengah berjalan.
“Supaya masyarakat juga tahu bahwa apapun tindakan kekerasan anarkis yang terjadi di lapangan, pasti akan membawa dampak bagi pembangunan bangsa ini," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (30/8).
Hal itu disampaikan Pramono menyusul adanya pertemuan pimpinan organisasi masyarakat dan keagamaan yang membahas terkait situasi akhir-akhir ini di seluruh daerah di Indonesia.
Pramono menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk mengimbau agar semua pihak menahan diri untuk menjaga persatuan.
Selain itu, Pramono bersama jajarannya mengajak seluruh warga Jakarta untuk menekankan pentingnya ‘menjaga Jakarta’.
“Untuk Dinas Kominfotik, saya minta untuk selalu menyampaikan ke publik mengenai Jaga Jakarta," ungkapnya.
Lebih lanjut, Pramono juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menjaga keamanan dan persatuan di tengah masyarakat.
Pramono juga menegaskan akan mendukung penuh dan menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk untuk memperbaiki berbagai fasilitas publik yang terdampak dalam aksi unjuk rasa di Jakarta.
“Kami dengan pemerintah pusat akan berkoordinasi, saya akan memberikan support sepenuhnya apa yang menjadi arahan dari Bapak Presiden untuk melakukan perbaikan salah satunya, tentunya yang ada di Jakarta ini,” pungkasnya. (Dev/P-2)
