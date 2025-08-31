Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Basuki Eka Purnama
31/8/2025 10:08
Jalan di Depan Mako Brimob Kwitang Sudah Bisa Dilalui
Sejumlah kendaraan saat melintas di bawah jalan layang Senen, Jakarta, Minggu (31/8/2025).(ANTARA/Khaerul Izan)

JALAN Prajurit KKO Usman dan Harun, yang berada di depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, sudah bisa dilalui kendaraan roda dua dan empat pada Minggu (31/8) pagi.

Kendaraan roda dua maupun empat dari kedua arah yaitu dari Senen menuju ke Monas maupun sebaliknya sudah bisa melalui jalan tersebut setelah sebelumnya ditutup karena aksi demontrasi.

Pada Minggu (31/8) pagi, anggota TNI tampak mengatur lalu lintas, terutama di persimpangan jalan, karena kendaraan yang melintasi kawasan tersebut cukup ramai.

Baca juga : Petugas Kebersihan dan TNI Mulai Bersih-Bersih di Kawasan Mako Brimob Kwitang

Petugas meminta kepada pengendara untuk bergantian, sebab pada waktu yang sama petugas masih membersihkan kawasan tersebut dari sampah sisa unjuk rasa.

Jalan di kawasan tersebut tidak hanya disapu secara manual maupun menggunakan truk penyapu jalan, namun juga disemprot air oleh petugas pemadam kebakaran untuk menghilangkan debu sisa pembakaran.

Ratusan petugas dari Dinasti Lingkungan Hidup dan TNI terus berupaya memulihkan kawasan tersebut, kini jalan yang kotor sudah mulai bersih. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
