Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

29/8/2025 09:51
Adian Napitupulu Kawal Jenazah Affan di RSCM, Minta Polisi Transparan soal Kronologi Kejadian
ANGGOTA DPR RI, Adian Napitupulu, dalam unggahan di Instagram, memperlihatkan dirinya mengawal jenazah Affan Kurniawan yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jumat (29/8) dini hari WIB.

"Kematian tragis Affan Kurniawan (21), driver ojek online (ojol) yang tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi, membawa duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan rekan-rekan seprofesinya." tulisnya di unggahan Instagram

Adian didampingi oleh Ketua Garda Ojol, Igun Wicaksono ketika mendatangi kamar jenazah

"Sejak jenazah dibawa ke kamar jenazah RSCM, ratusan orang datang silih berganti untuk memberikan penghormatan terakhir." tulisnya

Adian meminta polisi untuk mengusut insiden tersebut. Ia juga meminta polisi menjelaskan kronologi kejadian secara transparan. 

"Masyarakat menanti penjelasan resmi dari kepolisian terkait kronologi peristiwa tragis yang merenggut nyawa pemuda asal Jakarta Barat tersebut," lanjut Adian.

Affan, yang tewas setelah dilindas rantis Brimob pada Kamis malam (28/8), kemudian dibawa ke RSCM.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menemui keluarga Affan di RSCM. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan permohonan maafnya dan berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. (P-4)



