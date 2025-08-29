Adian Napitupulu Kawal Jenazah Affan di RSCM, Minta Polisi Transparan soal Kronologi Kejadian

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
ANGGOTA DPR RI, Adian Napitupulu, dalam unggahan di Instagram, memperlihatkan dirinya mengawal jenazah Affan Kurniawan yang berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jumat (29/8) dini hari WIB.
"Kematian tragis Affan Kurniawan (21), driver ojek online (ojol) yang tewas usai dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi, membawa duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan rekan-rekan seprofesinya." tulisnya di unggahan Instagram
Adian didampingi oleh Ketua Garda Ojol, Igun Wicaksono ketika mendatangi kamar jenazah
"Sejak jenazah dibawa ke kamar jenazah RSCM, ratusan orang datang silih berganti untuk memberikan penghormatan terakhir." tulisnya
Adian meminta polisi untuk mengusut insiden tersebut. Ia juga meminta polisi menjelaskan kronologi kejadian secara transparan.
"Masyarakat menanti penjelasan resmi dari kepolisian terkait kronologi peristiwa tragis yang merenggut nyawa pemuda asal Jakarta Barat tersebut," lanjut Adian.
Affan, yang tewas setelah dilindas rantis Brimob pada Kamis malam (28/8), kemudian dibawa ke RSCM.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga telah menemui keluarga Affan di RSCM. Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan permohonan maafnya dan berkomitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. (P-4)
Grab Indonesia sampaikan keprihatinan mendalam atas insiden yang menimpa dua pengemudi ojek online (ojol) pada 28 Agustus 2025.
Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) tewas dilindas kendaraan rantis Brimob. Affan adalah tulang punggung keluarga
Berdasarkan pantauan, ratusan warga di Jatinegara, Jakarta Timur, terlibat bentrok dengan petugas kepolisian. Kericuhan semakin pecah saat polisi menembakkan gas air mata ke arah massa.
Habiburokhman meminta pemerintah untuk menanggung nafkah keluarga korban ojol tersebut. Khususnya menanggung pendidikan anak-anak almarhum.
Affan yang merupakan pengemudi ojol meninggal setelah dilindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
PSI menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban jiwa saat aksi unjuk rasa di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8).
Mobil Barracuda Brimob merupakan salah satu kendaraan taktis (rantis) yang digunakan oleh Korps Brimob Polri dalam berbagai operasi pengamanan.
PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.
