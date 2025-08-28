Dinkes DKI Perkuat Surveilans Hadapi Potensi KLB Campak

Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat upaya pemantauan kasus campak sebagai bagian dari target eliminasi penyakit tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menegaskan langkah antisipasi dilakukan secara aktif di lapangan.
“Dalam rangka eliminasi campak, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan upaya-upaya pemantauan secara aktif,” ujar Ani dalam keterangannya, Kamis (28/8).
Ia menjelaskan, kejadian luar biasa (KLB) campak ditetapkan apabila terdapat minimal dua kasus campak dengan hasil konfirmasi laboratorium dan memiliki hubungan epidemiologis yang bermakna berdasarkan orang, tempat, maupun waktu.
Oleh karena itu, sebagai bentuk respons cepat, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah. Pertama, penguatan surveilans campak di wilayah, termasuk tatalaksana kasus, pemantauan ketat terhadap kontak erat, serta pengiriman spesimen untuk pemeriksaan laboratorium.
Kedua, pelaksanaan Outbreak Response Immunization (ORI) dan program Imunisasi Kejar guna menutup kesenjangan cakupan vaksinasi.
“Respon KLB telah dilakukan Dinas Kesehatan dan jajaran dengan melakukan penguatan surveilans serta pelaksanaan ORI dan imunisasi kejar,” tegas Ani.
Langkah tersebut, kata dia, menjadi kunci untuk memastikan rantai penularan campak dapat diputus sekaligus menjaga capaian imunisasi tetap tinggi, merata, dan bermutu di seluruh wilayah Jakarta. (H-2)
POTENSI kejadian luar biasa penyakit campak atau KLB campak di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mendapat perhatian serius tenaga kesehatan, termasuk untuk kota Jakarta.
Ketua Umum IDAI, Piprim Basarah Yanuarso menegaskan bahwa KLB ini menjadi bukti adanya penurunan cakupan imunisasi yang signifikan di masyarakat.
MENINGKATNYA kasus campak di Indonesia dinilai berkaitan dengan turunnya cakupan imunisasi rutin lengkap dalam beberapa tahun terakhir.
KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) tengah mengejar target eliminasi kasus campak di Sumenep, Madura. Saat ini telah ditetapkan status Kejadian Luar Biasa campak (KLB Campak) di Sumenep.
Melonjaknya angka covid-19 di negara-negara tetangga perlu menjadi sinyal kewaspadaan yang bukan hanya harus direspons otoritas kesehatan tetapi juga masyarakat.
DINAS Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan kegiatan surveilans, investigasi, pengambilan sampel, dan pemeriksaan terhadap sejumlah ternak milik warga untuk mengantisipasi meluasnya penyakit mulut dan kuku (PMK).
Pemerintah akan memperketat pengawasan di pintu masuk negara, khususnya orang-orang yang baru kembali atau berasal dari negara-negara terjangkit monkeypox (mpox) melalui skrining.
Program ini merupakan kelanjutan dari program pengawasan air limbah yang telah dilaksanakan FK-KMK UGM sejak tahun 2021.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved