Headline
KPK Didorong Usut Aktor Lama

KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini Imbauan Kemenkes terkait KLB Kasus Campak di Sumenep

M Iqbal Al Machmudi
25/8/2025 13:44
Ini Imbauan Kemenkes terkait KLB Kasus Campak di Sumenep
Pemberian imunisasi campak pada anak.(Dok. Antara)

KABUPATEN Sumenep, Jawa Timur menetapkan Kasus Luar Biasa (KLB campak) karena kasus yang mulai menunjukkan grafik meningkat. Per 21 Agustus 2025 terdeteksi 1.035 kasus campak di Sumenep.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan imbauan kepada masyarakat untuk melakukan pemantauan kondisi penderita campak dan segera ke fasyankes dokter, puskesmas, klinik, maupun rumah sakit terdekat jika didapatkan ruam campak sehingga meminimalkan komplikasi yang fatal.

"Melengkapi imunisasi bagi yang belum lengkap status imunisasinya atau tidak pernah imunisasi sama sekali. Isolasi sementara anak yang sakit campak di rumah (tidak masuk sekolah/tidak ikut kegiatan ramai) untuk mencegah penularan," kata Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, Senin (25/8).

Baca juga : KLB Campak di Sumenep Madura, Kemenkes Kejar Target Eliminasi Kasus

Menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan rajin cuci tangan dengan sabun, gunakan masker untuk cegah penularan, dan pastikan ventilasi rumah baik.

"Mencukupi kebutuhan gizi dan cairan anak, berikan makanan bergizi seimbang dan cukup minum agar untuk meningkatkan daya tahan tubuh," ujar dia.

Tidak mudah percaya hoaks tentang imunisasi dan obat alternatif, selalu rujuk ke informasi resmi dari Kemenkes, Dinkes, atau tenaga kesehatan/medis. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved