Ratusan Warga Banten Ikuti Operasi Katarak Gratis di Primaya Hospital Pasar Kemis

PRIMAYA Hospital Pasar kemis berkolaborasi dengan kanwil DJP Banten, PERDAMI dan Himpunan Bersatu Teguh menggelar kegiatan bakti sosial “Operasi Katarak Gratis” di Primaya Hospital Pasar Kemis. Kegiatan ini diikuti oleh 169 peserta berusia 23 hingga 88 tahun yang berdomisili di Banten.

Menurut International Agency for the Prevention of Blindness, Indonesia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia yang penduduknya terganggu penglihatannya. Pada 2020, sekitar 35 juta penduduk Indonesia terganggu penglihatannya dan 3,7 juta di antaranya buta.

Sekitar 80 persen kebutaan disebabkan oleh katarak. Berdasarkan Profil Kesehatan Kabupaten Tangerang, ditemukan 11.104 orang penderita katarak di tahun 2018, sementara baru sejumlah 1.729 penderita yang dioperasi.

Direktur Primaya Hospital Pasar Kemis Ida Ayu Purwaningsih mengatakan, sebagai rumah sakit yang mengutamakan keselamatan pasien, pihaknya memberlakukan beberapa tahapan pemeriksaan atau skrining untuk memastikan peserta dalam kondisi yang layak atau tidak berisiko untuk menjalani tindakan operasi.

"Skrining yang dilakukan antara lain pemeriksaan oleh dokter mata, apabila hasil diagnosa termasuk kategori katarak maka dilanjutkan dengan pemeriksaan tensi darah dan Gula Darah Sewaktu (GDS)," ujarnya.

Dari skrining dapat dilihat apakah kondisi kesehatan pasien mendukung untuk dilakukan tindakan operasi. Apabila hasilnya baik maka lanjut untuk tindakan operasi, namun jika hasil kurang baik, peserta akan di observasi 30 menit dan diberikan obat-obatan.

Selanjutnya jika waktu observasi selesai dan hasilnya tidak ada perbaikan maka pasien dipulangkan. Dan pasien yang hasilnya bagus dapat melanjutkan untuk dioperasi.

CEO Primaya Hospital Leona A. Karnali menambahkan, Primaya Hospital mendukung penuh program penanggulangan gangguan penglihatan yang dicanangkan oleh pemerintah, dan kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis merupakan bentuk komitmen tersebut.

"Kami akan terus berupaya untuk terus bertumbuh guna menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain melalui bakti sosial, kami juga terus mengembangkan layanan kesehatan kami untuk memberikan solusi kesehatan terpercaya bagi masyarakat Indonesia," pungkasnya. (RO/OL-7)