Harga Beras di Kota Bekasi Melambung Tinggi

Harga beras di Kota Bekasi dalam tiga hari terakhir mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Harga beras mengalami kenaikar sekitar Rp1.500 hingga Rp3 ribu per Kilogram (Kg).

"Harga beras mengalami kenaikan dalam tiga hari terakhir. Untuk beras kualitas biasa yang biasanya Rp8.500 per Kg saat ini naik menjadi Rp10 ribu per Kg. Sedangkan beras kualitas bagus dari biasanya Rp12 ribu per Kg, saat ini naik menjadi Rp15 ribu per Kg," kata Haryanto, pedagang beras di Pasar Baru, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Rabu (18/1).

Ia menjelaskan, kenaikan harg beras diduga akibat tersendatnya pasokan dari distributor. "Tak tahu pasti sebab naiknya harga beras. Tetapi tiga hari ini memang sudah naik dari pemasok," jelasnya.

Sementara Dwi Widagdo pemilik resto Golden Cafe Jalan Joyo Martono Kota Bekasi mengatakan kenaikan harga beras yang cukup signifikan itu harus disiasatinya dengan melakukan penyesuaian menu makanan.

"Harga makanan tetap, tidak kita buat naik. Tapi disiasati dengan penyesuaian menu lainnya. Untung cuma harga beras yang naik. Bahan pokok yang lainnya masih aman tidak ada yang naik," jelasnya. (OL-12)