Dukung Pecinta Sneakers, Atmos Hadir di Urban Sneakers Society 2022

Saat ini, kebutuhan gaya hidup dan kenyamanan dalam kegiatan sehari-hari tidak dapat dihindari. Atmos, retail sneaker dan streetwear asal Tokyo, Jepang, menegaskan kembali posisinya untuk mendukung sneakers culture di Indonesia dengan kembali hadir dalam acara Urban Sneaker Society 2022 yang digelar pada tanggal 9 - 11 Desember di Jakarta Convention Center Hall A-B.

Keikutsertaan atmos dalam gelaran untuk pecinta sneakers ini juga membawa inspirasi penggunaan sneakers dan gaya sporty dalam berbagai kegiatan apalagi dengan mulai kembalinya aktivitas seperti sebelum pandemi. Untuk itu, atmos membawa beragam items sneakers mulai dari Nike, Adidas, Asics, New Balance, On Running dan Hoka One One hingga koleksi kolaborasi atmos x New Balance 2002R "Oasis".

Atmos sendiri merupakan retail streetwear dan sneakers ternama asal Jepang yang berbasis di Tokyo, yang didirikan oleh Hidefumi Hommyo pada 2000.

“Keikutsertaan atmos Indonesia dalam USS 2022 bertujuan untuk memperkuat sneaker culture di Indonesia. Atmos Indonesia menyediakan beragam sneakers untuk kegiatan sehari-hari,” Kata Oktaviani Abby dari atmos, Sabtu (10/12).

“Siapa yang belum pernah mengenakan sneakers saat meeting? Sneakers menjadi bagian dari hidup modern saat ini karena gaya dan kenyamanannya. Untuk itu, kami memiliki rentang kategori dan jenis sneakers yang luas untuk semua orang dan semua kegiatan serta berbagai dukungan pakaian dan aksesorisnya,” sambungnya.

Partisipasi atmos dalam gelaran Urban Sneakers Society 2022, mengandeng RA Architect dan Liko Sukhoy, sebagai bentuk dukungan atmos terhadap kreator lokal, untuk membawa suasana urban yang modern dan mengutamakan kenyamanan melalui konsep booth Manhattan Grid dan Manhattanhenge. (OL-12)