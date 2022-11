Kasus Covid-19 Terus Melonjak, Dinkes DKI: Segera Vaksin

KEPALA Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ngabila Salama mengimbau agar masyarakat segera mendapatkan vaksinasi covid-19 baik vaksin primer maupun booster.

Hal itu disampaikannya kala melihat lonjakan kasus covid-19 yang terus terjadi. Vaksinasi, menurut dia, menjadi pelindung terbaik bagi warga dari gejala parah akibat paparan virus covid-19.

Tidak hanya itu, vaksinasi juga mencegah warga memiliki dampak long covid.

"Yang bisa dilakukan adalah vaksinasi lengkap. Vaksin adalah helm kita, seburuknya kena covid maka kita tidak dirawat di RS atau meninggal atau memiliki long covid," ungkap Ngabila saat dihubungi, Jumat (25/11).

Ngabila melanjutkan, kenaikan kasus covid-19 setelah melandai selama enam bulan bisa saja terus terjadi. Namun, yang harus dipastikan adalah menekan angka kematian dan perawatan RS.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan vaksinasi covid-19 lengkap serta booster.

"Lonjakan kasus covid per 6 bulan bisa saja terus terjadi, tetapi yang harus dijaga tidak adanya lonjakan kematian dan perawatan rumah sakit. Kalau bisa zero death atau CFR <0,1% atau maksimal 1 kematian per 1000 kasus positif," tuturnya.

Dari pemantauan Media Indonesia di situs corona.jakarta.go.id tercatat pada periode 10-16 November terdapat penambahan kasus baru covid-19 sebanyak 19.200 kasus atau rata-rata terdapat penambahan 2.742 kasus.

Kemudian pada periode 17-23 November terdapat penambahan kasus baru covid-19 sebanyak 18.468 kasus atau rata-rata terjadi penambahan 2.638 kasus baru per hari.(OL-5)