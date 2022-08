Ribuan Warga Ikuti Zumba dan Colour Party Srikandi Ganjar di Lapangan Cipinang

SRIKANDI Ganjar wilayah Jabodetabek menggelar Zumba dan Colour Party di Lapangan Cipinang Jaya, Jakarta Timur, Minggu (28/8). Perhelatan itu diikuti sekitar 1.000 orang.

Masyarakat umumnya berdatangan dari seluruh wilayah Jabodetabek yang memang sudah mengikuti berbagai macam aktifitas Srikandi Ganjar Jabodetabek di sosial media.

Koordinator Wilayah Srikandi Ganjar Jabodetabek Wahyuni Safitri mengungkapkan kepuasannya bisa merayakan kegiatan tersebut bersama seluruh masyarakat.

"Respon masyarakat di sini luar biasa, kegiatannya pecah bahkan sampai dengan barusan pun masyarakat masih ngantri buat menuhin kegiatan ini," jelas Fitri.

Kegiatan itu, menurut Fitri, masih dalam rangka memperingati HUT RI ke 77 dengan mengusung semangat jiwa muda dan keberagaman antar Bangsa.

"Colour party ini kan sebenarnya kita ambil atas dasar keberagaman Indonesia yang bersatu padu di sini, makannya kita ambil tema kegiatan tersebut. Selain itu, ini masih dalam rangka pesta HUT Kemerdekaan RI kemarin, jadi pas gitu momentumnya," tambahnya.

Kedepannya, Fitri menargetkan akan menarik dukungan lebih banyak lagi di setiap kegiatan mengingat tingginya animo masyarakat Jabodetabek akan kegiatan Srikandi Ganjar.

"Bahkan sudah ada beberapa daerah yang mengajukan diri untuk menjadi tempat diselenggarakannya kegiatan Srikandi Ganjar, salah satunya Kota Depok. Rata-rata masyarakat yang datang bisa sampai 1,000 tapi buat kegiatan selanjutnya saya semakin optimis bisa lebih dari 2,000," ujarnya.

Fitri berharap dengan berkembangnya jumlah relawan, Srikandi Ganjar dapat lebih masif mendorong wanita agar lebih pro aktif menyambut pemilu 2024 dan mendukung konsolidasi dukungan 'Ganjar Pranowo Presiden 2024'.

"Ini sebagai sarana awal lah ya dalam mengenalkan masyarakat kepada Pak Ganjar, walaupun umumnya sudah mengenal. Tapi saya juga mendorong supaya mereka juga lebih pro aktif lagi, sehingga terciptanya sosialisasi dari mulut ke mulut," tambahnya.

Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok yang penuh inovasi dan menyatu di kalangan pemuda, tak terkecuali para kaum wanita. Itu lah yang mendasari keyakinan Fitri akan Ganjar Pranowo.

"Pak Ganjar ini memang sudah beberapa kali mendapat predikat sebagai Gubernur yang inovatif, program-programnya out of the box dan tepat sasaran. Sebagai sosok yang sudah lama kita amati beliau sangat kompeten dalam memimpin negara ini," tutupnya. (RO/OL-7)