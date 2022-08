Menikmati Kenyamanan Tanpa Batas di Oakwood Apartments PIK Jakarta

HANYA selangkah dari kawasan Pantai Indah Kapuk yang trendi, Oakwood Apartments PIK Jakarta sangat cocok untuk para pelancong bisnis, pasangan muda ataupun keluarga yang ingin berlibur di Kota Jakarta.

Oakwood Apartments PIK Jakarta merupakan Hotel Bintang 5 dengan konsep Apartemen yang dibuka pada 31 Maret 2020 di Kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), salah satu kawasan paling bergengsi di Jakarta.

Dengan 151 serviced apartment berperabotan lengkap yang menawarkan pemandangan kota dan laut yang indah dari setiap balkon kamarnya, menjadikannya salah satu tempat istimewa untuk menikmati kenyamanan tanpa gangguan.

"Fasilitas hunian lengkap kami juga termasuk kolam renang indoor dan outdoor, pusat kebugaran, dan restoran. Fasilitas lainnya seperti kolam renang untuk anak-anak dan taman bermain indoor dan outdoor juga menjadikannya sebagai hotel yang menarik bagi keluarga muda," kata Raisa Kusanny Marketing Communication Manager Oakwood Apartments PIK Jakarta.

Berjarak sekitar 15 menit dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta disertai akses langsung ke Kawasan Pusat Bisnis Ibu Kota, Oakwood Apartments PIK juga terletak tidak jauh dari pusat kuliner yang trendi dan lingkungan yang terhubung dengan baik dengan kenyamanan tak tertandingi dilengkapi area yang berdekatan dengan tempat hangout outdoor yang terkenal seperti. : Pantjoran PIK, Urban farm, The Cove Batavia PIK, PIK Avenue Mall, sekolah Internasional Tzu Chi, serta Fresh Market PIK.

Bagi pecinta golf, hotel Oakwood Apartments PIK Jakarta juga berdekatan dengan dua lapangan kejuaraan internasional di Damai Indah Golf atau “Hybrid Golf” pertama di Indonesia yang memadukan Links Golf & Parkland Golf bersama-sama yaitu Sedayu Indo Golf.

"Dengan fasilitas lengkap dan area sekitar yang menakjubkan, Anda dapat bersantai, berolahraga, bersosialisasi, atau sekadar memanjakan diri saat menginap di hotel kami," Imbuh Raisa.

Nikmati penawaran spesial mulai dari Rp700.000net/kamar/malam. Tersedia dalam 5 tipe kamar mulai dari Studio, One Bedroom Deluxe, One Bedroom Premier, Two Bedroom dan Three bedrooms, Oakwood Apartments PIK Jakarta dapat menjadi pilihan tepat untuk menginap keluarga atau perjalanan bisnis.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan hubungi ke 021-5023 3333 atau reservation.apartments-pik-jakarta@oakwood.com atau melalui nomor Whatsapp di +62812 1223 1299. (RO/OL-7)