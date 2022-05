Polri Prediksi Puncak Arus Balik ke Jakarta 6-8 Mei

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada 6, 7, dan 8 Mei 2022. Kakorlantas Polri Irjen Firman Shantyabudi mengimbau masyarakat untuk kembali ke Jakarta lebih awal untuk menghindari tingginya volume kendaraan pada puncak arus balik.

"Tanggal 6, 7 dan 8 itu juga nanti akan terjadi puncak arus balik yang cukup tinggi," tutur Firman dalam keterangannya, Selasa (3/5).

Baca juga: Sarinah Tawarkan Diskon Hingga 50 Persen

Firman mengatakan dengan terpecahnya waktu untuk kembali ke Ibu Kota, maka perjalanan masyarakat akan lebih nyaman dan volume kendaraan dapat dikurangi.

"Masyarakat bisa mempertimbangkan setelah melakukan silaturahim dengan keluarga, dimanfaatkan waktu untuk pulang lebih awal," kata Firman.

Selain itu, Firman mengatakan bagi masyarakat yang masih mempunyai cuti yang cukup bisa kembali pada tanggal 9 Mei. "Sekali lagi untuk kenyamanan kita semua," katanya.

Meski demikian, Firman memastikan jajarannya siap mengamankan arus balik Lebaran tahun ini. Ia meminta masyarakat untuk mengikuti kebijakan rekayasa lalu lintas dari Polri agar perjalanan arus balik aman dan lancar.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan rencananya pada tanggal 6 hingga 9 Mei akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas satu arah atau one way menuju Jakarta. Ia mengatakan nantinya kepolisian akan mensosialisasikan rekayasa lalu lintas tersebut kepada masyarakat.

"Kita akan berikan brosur kepada masyarakat, penjelasan juga melalu flyer untuk pada saat arus balik one way. Orang jakarta yang mau bepergian ke Bandung itu lewatnya mana, karena one waynya dari Semarang ke jakarta, nanti kita berikan jalur alternatifnya, bisa lewat Cibubur, Cileungsi, Jonggol, Puncak, Bogor, Sukabumi, Bekasi, Karawang, Purwakarta," kata Sambodo.

Sambodo mengatakan pihaknya telah menyiapkan antisipasi terjadinya kepadatan kendaraan, khususnya di gerbang To Halim Perdanakusuma yang diprediksi akan dibanjiri kendaraan masuk ke Jakarta. Ia mengatakan pihaknya telah menyiapkan lajur untuk kendaraan masuk ke Jakarta.

"Arus balik ini semuanya bermuara di Jakarta, dan kita tahu bahwa muaranya itu di gerbang tol Halim. Halim ini kan gerbangnya sedikit, belum lagi nanti kalau ada one way, nanti yang sebelah kanan itu akan dipakai masuk ke Jakarta," ujarnya.

Sambodo berharap rekayasa lalu lintas yang diterapkan nantinya dapat mengelola kemacetan.

"Mudah-mudahan kita bisa mengelola kemacetan. Kemacetan pasti karena ada penumpukan volume kendaraan yang luar biasa, pasti ada bootle neck nanti, tapi bagaimana kita bisa mengelola kemacetan itu sehingga tidak menimbulkan frustasi masyarakat," katanya. (OL-6)