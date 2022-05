Libur Lebaran, Trans-Jakarta Operasikan Bus Wisata

BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta), mengoperasikan bus wisata dalam rangka memeriahkan libur Lebaran 1443 Hijriah.

Kepala Departemen Komunikasi Korporasi dan CSR Iwan Samariansyah mengatakan bus wisata itu mulai beroperasi pada 3 - 8 Mei 2022. Ada dua layanan bus wisata yakni rute Jakarta Baru (BW2) dan rute Pencakar Langit (BW4).

"Dalam rangka memeriahkan libur Lebaran ini, kami menghadirkan kembali dua layanan bus wisata untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin berwisata ke lokasi-lokasi yang dilayani kedua rute tersebut," kata Iwan di Jakarta, Selasa (3/5).

Iwan menambahkan operasional kedua rute tersebut sebelumnya 'sempat dihentikan sementara waktu' sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam memutus rantai penyebaran covid-19.

"Masyarakat tetap diwajibkan memenuhi ketentuan protokol kesehatan (prokes) yang berlaku selama menggunakan layanan Trans-Jakarta," ujar Iwan.

Adapun kedua layanan tersebut akan melayani masyarakat mulai pukul 10.00 WIB-21.00 WIB. Pelanggan yang ingin menikmati layanan bus wisata itu tetap diwajibkan melakukan tap in dan tap out Kartu Uang Elektronik (KUE) pada alat Tap On Bus (TOB) dengan tarif Rp0.

Lebih lanjut, Iwan mengatakan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang TransJakarta dapat mengakses media sosial Twitter @PT_Transjakarta dan Instagram @pt_transjakarta. Serta gunakan aplikasi TIJE.

"Semoga hadirnya kedua rute ini bisa memberi kebahagiaan bagi masyarakat sekaligus mengobati kerinduan pada layanan bus wisata," tutur Iwan. (Ant/OL-1)