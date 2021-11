Sarana Jaya Adakan Peringatan Maulid Nabi SAW dan Ceramah Agama

PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya mengadakan peringatan Maulid Nabi SAW dan ceramah agama bersama Ustadz Subkhi Al Bughury. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna lantai 4 Gedung Sarana Jaya pada Rabu, (17/11).



Dalam sambutannya, Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya Agus Himawan berharap agar rasa kepeduliaan dan kepekaan terhadap sosial semakin ditingkatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Menurutnya, hal tersebut dilakukan agar dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat.



"Sebagai informasi, Sarana Jaya telah melakukan vaksinasi untuk hampir 37.000 orang di lima sentra vaksinasi yang kita buka. Ini kita harapkan bahwa rasa sosial kita kedepannya akan semakin kita tingkatkan, kepekaan kita terhadap lingkungan CSR kita untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang supaya kita bisa lebih bermanfaat di masyarakat tentunya," ungkap Agus.



Ia juga berharap dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW agar dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjaga solidaritas seluruh karyawan Sarana Jaya.



"Kita harapkan momentum peringatan maulid Nabi ini kita jadikan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dan tentunya juga agar seluruh jajaran di Sarana Jaya solid di dalam kita menjalankan tugas. Semoga ke depannya Sarana Jaya semakin bagus," lanjutnya.



Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut mengusung tema yaitu 'Jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW Momentum untuk Meningkatkan Ibadah Spiritual dan Sosial.' (OL-10)