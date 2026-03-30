Spoonful All Day Dining Hadirkan Promo All Day Brunch(MI/HO)

SPOONFULL All Day Dining, yang berlokasi di Rooms Inc d'Botanica Bandung, kembali menghadirkan pengalaman kuliner melalui program terbaru bertajuk All Day Brunch. Promo ini menawarkan konsep bersantap santai dengan pilihan menu lezat yang cocok dinikmati bersama teman maupun keluarga.

Hanya dengan Rp98.000 nett per orang, tamu sudah dapat menikmati sajian brunch spesial Menariknya, terdapat penawaran buy 3 get 1 free, menjadikannya pilihan ideal untuk berkumpul di tengah suasana urban yang nyaman

Program ini berlangsung mulai 23 hingga 30 Maret 2026, setiap hari pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, dan tersedia khusus untuk layanan dine-in.

Konsep Modern dan Instagramable

Mengusung konsep kasual modern khas Rooms Inc, Spoonful menghadirkan pengalaman bersantap yang tidak hanya lezat tetapi juga instagramable bagi generasi traveler masa kini

Pihak manajemen Rooms Inc d'Botanica Bandung menyatakan bahwa program ini bertujuan memberikan nilai lebih bagi konsumen.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman brunch yang tidak hanya enak, tetapi juga fun dan value for money. Dengan promo ini, kami berharap tamu bisa menikmati waktu berkualitas bersama orang terdekat," ujar pihak manajemen.

Senada dengan hal tersebut, Rendy Jonathan selaku General Manager Rooms Inc d'Botanica Bandung menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen hotel untuk terus relevan dengan gaya hidup modern

"Dengan konsep yang kasual namun tetap berkualitas, kami berharap tamu dapat menikmati pengalaman bersantap yang memorable di Spoonful All Day Dining," ujar Rendy.

Fasilitas dan Reservasi

Rooms Inc d'Botanica Bandung sendiri merupakan hotel delapan lantai yang terletak di Jalan Dr. Djunjunan No. 143-149. Hotel ini berada di area yang sama dengan d'Botanica Mall, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti bioskop, supermarket, hingga pusat kebugaran.

Bagi tamu yang ingin menikmati promo All Day Brunch, disarankan untuk melakukan reservasi terlebih dahulu melalui WhatsApp di nomor +62 811-2060-999. (RO/Z-1)