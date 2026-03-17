Resep Opor Ayam Mudah dan Enak, ini Bahan-bahannya

OPOR Ayam adalah masakan khas Indonesia yang berbahan utama ayam yang dimasak dengan santan dan bumbu rempah, sehingga menghasilkan kuah yang gurih dan kaya rasa.

Opor Ayam biasanya disajikan dalam kuah berwarna kuning atau putih, tergantung penggunaan kunyit atau tidak, dan populer saat hari raya Idul Fitri maupun acara keluarga.

Berikut Resep Opor Ayam Mudah dan Enak

Bahan Utama

1 ekor ayam, potong menjadi beberapa bagian

500 ml santan kental

500 ml santan cair

2 sdm minyak untuk menumis

Bumbu Halus

6 butir bawang merah

4 siung bawang putih

3 butir kemiri, sangrai

1 sdt ketumbar bubuk

1/2 sdt jintan

1 ruas jahe

1 ruas kunyit

Bumbu Pelengkap

2 batang serai, memarkan

4 lembar daun jeruk

2 lembar daun salam

1 sdt garam

1/2 sdt gula pasir

Air secukupnya

Cara Membuat Opor Ayam Mudah

Tumis bumbu halus dengan minyak hingga harum. Masukkan bumbu pelengkap seperti serai, daun jeruk, daun salam dan aduk rata. Masukkan potongan ayam, aduk hingga ayam berubah warna. Tambahkan santan cair dan masak dengan api kecil hingga ayam setengah matang. Tuang santan kental, aduk perlahan agar santan tidak pecah. Bumbui dengan garam dan gula, masak hingga ayam empuk dan kuah mengental. Angkat dan sajikan hangat dengan nasi putih.

Agar lebih enak, gunakan ayam kampung agar rasa lebih gurih, masak santan dengan api kecil supaya tidak pecah, dan bisa tambahkan kentang atau telur rebus untuk variasi. (Z-4)

Sumber: cookpad, sasa