Menikmati Sensasi Nasi Hangat Jepang dengan Beragam Tempura Renyah nan Gurih

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENIKMATI sajian tendon legendaris asal Jepang kini tidak perlu jauh-jauh terbang ke Negeri Sakura. Pasalnya, Kaneko Hannosuke, restoran tendon nomor satu di Jepang, membuka gerainya di AEON Mall BSD City, Tangerang, Bishoku Culture Ground Floor, mulai Sabtu (21/2/2026).

Masyarakat Indonesia kini bisa menikmati semangkuk tendon legendaris Kaneko Hannosuke yang memadukan nasi hangat Jepang dengan beragam tempura renyah nan gurih, tiger prawn, anago eel, onsen egg, scallop & squid kakiage, dan sebagainya.

Kelezatan tendon Kaneko Hannosuke paripurna berkat siraman saus tendon khas yang manis gurih dan kaya umami, yang diracik dari resep rahasia warisan keluarga Hannosuke.

Kekuatan reputasi Kaneko Hannosuke sebagai tendon nomor satu di Jepang ditahbiskan dengan diraihnya Japan National Don Federation Tendon Gold Awards selama delapan tahun berturut-turut.

Baca juga : Budaya Jepang kian Mengakar, Permintaan Kuliner Jepang Terus Meningkat di Indonesia

Resep andalan yang dijaga erat kerahasiaannya, kualitas bahan premium, serta konsistensi rasa menjadikannya sebagai restoran tendon favorit baik di kalangan warga Jepang maupun mancanegara.

Adalah Arena Gourmet, operator F&B kenamaan yang memboyong Kaneko Hannosuke demi menghadirkan pengalaman kuliner Jepang autentik yang relevan dengan selera masyarakat Indonesia, khususnya segmen urban yang terus berkembang di kawasan BSD dan sekitarnya.

“Arena Gourmet membawa brand ini ke Indonesia didorong oleh kekuatan positioning Kaneko Hannosuke sebagai The Art of Edomae Tempura Perfected Over Generations, dan selaras dengan pertumbuhan pasar kuliner Jepang di Tanah Air,” ujar Aldi, Brand Manager Kaneko Hannosuke Indonesia, Minggu (22/2/2026).

Baca juga : Cari Brunch Keluarga di Jakarta? Coba Buffet Teppanyaki di Hotel Borobudur

Arena Gourmet meyakini hidangan tendon memiliki kesamaan cita rasa dengan preferensi kuliner masyarakat Indonesia. Nasi hangat, lauk renyah, dan saus manis gurih menciptakan profil rasa yang familiar bagi konsumen Indonesia.

“Untuk itu kami percaya menu ini akan diterima sangat baik karena cita rasanya berada di titik pertemuan antara rasa autentik Jepang dan preferensi selera Indonesia,” jelas Aldi.

Aldi menerangkan terdapat tiga kekuatan utama Kaneko Hannosuke yang menjadikannya resto tendon nomor satu di Jepang, mengungguli para kompetitornya.

Pertama, rahasia saus Hannosuke. Edomae-style tendon sauce yang legendaris ini merupakan resep keluarga yang dijaga ketat dan diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi keluarga Hannosuke. “Hingga kini kerahasiaannya dijaga ketat sehingga autentisitas cita rasa saus tendon khas keluarga Hannosuke ini hanya bisa dinikmati di restorannya," ungkap Aldi.

Kedua, authentic craftsmanship. Seluruh hidangan disiapkan oleh koki terlatih menggunakan bahan berkualitas dengan teknik memasak khusus serta peralatan memasak impor untuk menjaga keaslian rasa dan kualitas. “Ini salah satu elemen utama sehingga Kaneko Hannosuke meraih Gold Award delapan tahun berturut-turut,” jelas Aldi.

Ketiga, peralatan makan Saga Arita Ware. Setiap hidangan disajikan menggunakan Saga Arita Ware yang dibuat khusus untuk menyempurnakan tampilan dan pengalaman menikmati setiap bahan secara maksimal.

“Arita Ware adalah keramik tradisional Jepang yang terkenal karena kualitas porselennya yang halus, ringan, serta motif lukisan yang detail dan elegan. Desain mangkuk dibuat sedemikian rupa untuk menjaga kehangatan, kualitas rasa dan tekstur tempura hingga menu diantar ke meja tamu. Di Kaneko Hannosuke, setiap detail diperhatikan untuk memastikan tamu menikmati kelezatan tendon secara maksimal,” kata Aldi.

Adapun menu andalan yang diusung Kaneko Hannosuke yakni, Edomae Tendon Set, Kaisen Jo Tendon S, dan Yasai Kaisen Tendon Set. Semua Set disajikan lengkap dengan kelezatan Japanese steamed rice, miso soup dan pickle (acar). Semua menu dan bahan makanan no pork dan no lard.

Menyambut masa pembukaan, Kaneko Hannosuke di AEON Mall BSD City menyediakan promo menarik mulai 21 Februari seperti diskon hingga 30% menggunakan promo bank tertentu. (H-2)