10 Ide Jualan Takjil Modal Kecil Untung Besar 2026

Ilustrasi(freepik)

BULAN Ramadan selalu menjadi momen emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mendulang rezeki. Salah satu peluang yang paling menjanjikan adalah berjualan menu berbuka puasa atau takjil. Dengan modal yang relatif terjangkau, bisnis ini mampu menghasilkan perputaran uang yang sangat cepat.

Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat pada tahun 2026 ini, kreativitas dalam memilih resep takjil menjadi kunci utama agar dagangan Anda habis diborong pembeli. Berikut adalah 10 ide jualan takjil modal kecil dengan potensi keuntungan besar yang bisa Anda coba.

1. Es Lumut Buah Kekinian

Es lumut tetap menjadi primadona karena tampilannya yang menarik dan proses pembuatannya yang sangat mudah. Anda hanya membutuhkan jelly bubuk, santan atau susu evaporasi, dan perasa buah.

Baca juga : Cara Membuat Es Lumut Anti Gagal dengan Tekstur Lembut Sempurna

Tips Cuan: Gunakan kemasan botol plastik estetik agar bisa dijual dengan harga lebih tinggi ke perkantoran atau dipasarkan melalui media sosial.

2. Mango Sago Ekonomis

Mango sago adalah hidangan penutup asal Hong Kong yang kini sangat populer di Indonesia. Untuk versi UMKM, Anda bisa mengganti sebagian krim kafe dengan susu kental manis tanpa mengurangi rasa gurihnya. Potongan mangga segar di atasnya memberikan kesan mewah.

3. Pisang Cokelat Lumer (Piscok)

Menu klasik ini tidak pernah sepi peminat. Kuncinya terletak pada pemilihan kulit lumpia yang renyah dan cokelat batang yang benar-benar meleleh saat digoreng. Modal untuk satu porsi sangat rendah, namun peminatnya sangat luas dari anak-anak hingga dewasa.

Baca juga : Resep Takjil Buka Puasa Paling Dicari 2026: Ide Jualan & Menu Rumahan

4. Puding Sedot (Pudot)

Pudot sangat praktis bagi pembeli yang ingin menikmati takjil sambil berjalan atau berkendara. Teksturnya yang sangat lembut dan variasi rasa seperti taro, matcha, dan red velvet membuatnya sangat laku di kalangan generasi muda.

5. Dimsum Ayam Ekonomis

Siapa bilang takjil harus selalu manis? Dimsum ayam dengan campuran labu siam agar teksturnya tetap empuk namun hemat biaya adalah ide cemerlang. Sajikan dengan saus sambal pedas manis yang segar.

6. Cireng Isi Ayam Suwir Pedas

Jajanan khas Jawa Barat ini memiliki margin keuntungan yang sangat tinggi. Bahan dasar tepung tapioka sangat murah, sementara isian ayam suwir pedas memberikan nilai tambah yang membuat pembeli ketagihan.

7. Salad Buah Cup Mini

Tren gaya hidup sehat di tahun 2026 membuat salad buah semakin dicari. Gunakan buah-buahan lokal yang sedang musim agar biaya produksi tetap rendah. Tambahkan parutan keju yang melimpah sebagai daya tarik visual.

8. Es Kuwut Bali

Minuman segar yang terdiri dari serutan kelapa muda (atau jelly kelapa), perasan jeruk nipis, dan biji selasih ini sangat efektif menghilangkan dahaga setelah seharian berpuasa. Modal utamanya hanya air kelapa dan sirup melon.

9. Bubur Sumsum Candil Pandan

Menu tradisional selalu memiliki tempat di hati pelanggan. Bubur sumsum yang lembut dipadukan dengan bola-bola candil kenyal dan siraman gula merah cair adalah kombinasi takjil yang "timeless".

10. Korean Strawberry Milk

Minuman berbasis susu dengan selai strawberry buatan sendiri (homemade) ini memberikan kesan premium. Anda bisa menjualnya dalam kemasan cup dengan stiker brand yang menarik untuk meningkatkan nilai jual.

Strategi Sukses Jualan Takjil bagi Pemula

Lokasi Strategis: Pilih tempat yang dekat dengan pusat keramaian atau jalur pulang kerja.

Pilih tempat yang dekat dengan pusat keramaian atau jalur pulang kerja.

Kebersihan: Pastikan tempat jualan dan kemasan terlihat bersih dan higienis.

Pastikan tempat jualan dan kemasan terlihat bersih dan higienis.

Promosi Digital: Gunakan status WhatsApp dan Instagram untuk memberi tahu pelanggan mengenai menu hari ini.

Gunakan status WhatsApp dan Instagram untuk memberi tahu pelanggan mengenai menu hari ini.

Paket Bundling: Buat paket hemat, misalnya "Beli 3 Gratis 1" untuk meningkatkan volume penjualan.

Buat paket hemat, misalnya "Beli 3 Gratis 1" untuk meningkatkan volume penjualan.

People Also Ask: Pertanyaan Seputar Jualan Takjil

Apa takjil yang paling lari untuk jualan?

Gorengan dan minuman dingin berbahan dasar susu atau buah biasanya menjadi produk yang paling cepat habis karena memberikan kesegaran instan.

Berapa modal awal untuk jualan takjil?

Untuk skala UMKM rumahan, Anda bisa memulai dengan modal antara Mata Uang Rupiah 200.000 hingga 500.000 untuk bahan baku dan kemasan sederhana.

Bagaimana cara agar takjil tidak cepat basi?

Untuk minuman bersantan, pastikan santan dimasak hingga benar-benar mendidih. Untuk makanan basah, hindari menutup wadah saat makanan masih panas karena uap air dapat mempercepat proses pembusukan.

Jenis Takjil Estimasi Modal/Porsi Harga Jual Rekomendasi Minuman Es Lumut Rp 3.000 Rp 7.000 - Rp 10.000 Cireng Isi Rp 1.500 Rp 3.000 - Rp 5.000 Mango Sago Rp 6.000 Rp 12.000 - Rp 15.000

Dengan perencanaan yang matang dan pemilihan resep takjil yang tepat, bisnis musiman ini bisa menjadi langkah awal Anda membangun usaha kuliner yang lebih besar di masa depan. Selamat mencoba!



PENAFIAN

Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.