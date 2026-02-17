Cara Membuat Es Lumut Anti Gagal dengan Tekstur Lembut Sempurna

Ilustrasi(Pinterest)

Memasuki tahun 2026, tren minuman takjil terus berkembang. Jika sebelumnya Es Lumut hanya identik dengan warna hijau pandan, kini muncul berbagai inovasi rasa yang lebih premium dan menarik secara visual. Es Lumut tetap menjadi primadona karena modalnya yang ekonomis namun memiliki rasa yang mewah saat dipadukan dengan susu evaporasi.

Mengapa Es Lumut Tetap Viral di 2026?

Selain cara pembuatannya yang hanya butuh teknik "aduk cepat" di atas es batu, Es Lumut digemari karena tekstur jelly-nya yang lembut menyerupai lumut asli. Di tahun 2026, varian rasa seperti Kurma Creamy dan Taro Velvet menjadi yang paling dicari karena memberikan sensasi rasa yang lebih modern.

Informasi Penting: Teknik utama pembuatan es lumut adalah menuangkan adonan jelly panas langsung ke bongkahan es batu besar sambil diaduk cepat dengan whisk.

Bahan-Bahan Dasar Es Lumut Anti Gagal

Untuk membuat 10-12 porsi es lumut yang creamy, siapkan bahan-bahan berikut:

1 bungkus Jelly bubuk (15 gram, rasa sesuai varian).

700 ml Air putih.

100-150 gram Gula pasir (sesuai selera).

1 kaleng Susu Evaporasi (untuk rasa lebih gurih).

200 ml Susu Kental Manis (SKM).

1 bongkah besar Es Batu.

Cara Membuat Es Lumut Berbagai Rasa

Masak jelly bubuk, gula, dan air dalam panci hingga mendidih. Siapkan wadah besar berisi bongkahan es batu. Tuangkan larutan jelly panas ke atas es batu secara perlahan namun terus-menerus. Aduk dengan cepat menggunakan pengocok telur (whisk) hingga jelly pecah membentuk serat-serat kecil seperti lumut. Setelah jelly terbentuk, masukkan susu evaporasi dan susu kental manis. Aduk rata. Tambahkan pasta rasa atau potongan buah sesuai varian yang diinginkan.

Varian Rasa Bahan Tambahan Keunggulan Es Lumut Kurma Susu Kurma & Sari Kurma Sehat & Energi Booster Es Lumut Taro Bubuk Taro & Jelly Kelapa Warna Estetik (Ungu) Es Lumut Bunga Telang Ekstrak Bunga Telang Alami & Instagrammable

Tips Sukses Jualan Es Lumut di 2026

Jika Anda berencana menjadikannya ide jualan takjil, perhatikan poin-poin berikut:

Kemasan: Gunakan botol plastik 250ml atau standing pouch transparan agar serat lumut terlihat jelas.

Gunakan botol plastik 250ml atau standing pouch transparan agar serat lumut terlihat jelas. Topping: Tambahkan biji selasih atau chia seeds untuk memberikan kesan minuman sehat.

Tambahkan biji selasih atau chia seeds untuk memberikan kesan minuman sehat. Suhu: Pastikan es lumut selalu dalam keadaan dingin agar tekstur jelly tetap kenyal dan tidak mencair.

FAQ (People Also Ask)

Berapa lama es lumut bertahan?

Di dalam kulkas, es lumut bisa bertahan hingga 2-3 hari. Namun, jika sudah dicampur es batu yang mencair, rasa manisnya akan berkurang.

Kenapa jelly saya tidak jadi lumut?

Kemungkinan es batunya terlalu sedikit atau jelly sudah terlanjur dingin sebelum diaduk. Pastikan jelly dituang saat masih panas mendidih.

Demikian resep es lumut viral 2026 yang bisa Anda coba di rumah. Selamat mencoba dan semoga menjadi inspirasi takjil yang menyegarkan!



