Cara Membuat Es Lumut Anti Gagal dengan Tekstur Lembut Sempurna

Memasuki tahun 2026, tren minuman takjil terus berkembang. Jika sebelumnya Es Lumut hanya identik dengan warna hijau pandan, kini muncul berbagai inovasi rasa yang lebih premium dan menarik secara visual. Es Lumut tetap menjadi primadona karena modalnya yang ekonomis namun memiliki rasa yang mewah saat dipadukan dengan susu evaporasi.
Selain cara pembuatannya yang hanya butuh teknik "aduk cepat" di atas es batu, Es Lumut digemari karena tekstur jelly-nya yang lembut menyerupai lumut asli. Di tahun 2026, varian rasa seperti Kurma Creamy dan Taro Velvet menjadi yang paling dicari karena memberikan sensasi rasa yang lebih modern.
Untuk membuat 10-12 porsi es lumut yang creamy, siapkan bahan-bahan berikut:
|Varian Rasa
|Bahan Tambahan
|Keunggulan
|Es Lumut Kurma
|Susu Kurma & Sari Kurma
|Sehat & Energi Booster
|Es Lumut Taro
|Bubuk Taro & Jelly Kelapa
|Warna Estetik (Ungu)
|Es Lumut Bunga Telang
|Ekstrak Bunga Telang
|Alami & Instagrammable
Jika Anda berencana menjadikannya ide jualan takjil, perhatikan poin-poin berikut:
Berapa lama es lumut bertahan?
Di dalam kulkas, es lumut bisa bertahan hingga 2-3 hari. Namun, jika sudah dicampur es batu yang mencair, rasa manisnya akan berkurang.
Kenapa jelly saya tidak jadi lumut?
Kemungkinan es batunya terlalu sedikit atau jelly sudah terlanjur dingin sebelum diaduk. Pastikan jelly dituang saat masih panas mendidih.
Demikian resep es lumut viral 2026 yang bisa Anda coba di rumah. Selamat mencoba dan semoga menjadi inspirasi takjil yang menyegarkan!
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
