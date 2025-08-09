10 Resep Es Lumut Segar dan Lezat untuk Hari Panas , Wajib Coba!

Resep Es Lumur.(Dok. Kabar Cepu)

ES lumut adalah minuman segar yang sedang viral karena rasanya yang manis, teksturnya yang unik, dan cara pembuatannya yang mudah. Cocok untuk dinikmati saat cuaca panas, es lumut bisa jadi pilihan tepat untuk menyegarkan harimu. Berikut adalah 10 resep es lumut yang bisa kamu coba di rumah dengan bahan sederhana dan langkah praktis. Yuk, simak!

Apa Itu Es Lumut?

Es lumut adalah minuman berbahan dasar jelly atau agar-agar yang dibentuk menyerupai lumut, dicampur dengan susu, sirup, atau bahan lain untuk menciptakan rasa yang menyegarkan. Teksturnya yang kenyal dan lembut membuat es lumut disukai banyak orang, terutama di musim panas. Dengan variasi resep, kamu bisa membuat es lumut sesuai selera!

1. Es Lumut Original

Ini adalah resep es lumut klasik yang simpel tapi nikmat. Cocok untuk pemula!

Bahan: 1 sachet jelly rasa kelapa, 500 ml air, 200 ml susu cair, 3 sdm gula, es batu.

1 sachet jelly rasa kelapa, 500 ml air, 200 ml susu cair, 3 sdm gula, es batu. Cara Membuat: Masak jelly dengan air hingga mendidih, tuang ke wadah, biarkan mengeras. Serut jelly hingga menyerupai lumut. Campur dengan susu cair, gula, dan es batu. Sajikan dingin.

2. Es Lumut Strawberry

Perpaduan manis dan asam dari stroberi membuat es lumut ini lebih segar.

Bahan: 1 sachet jelly stroberi, 500 ml air, 150 ml sirup stroberi, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly stroberi, 500 ml air, 150 ml sirup stroberi, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Buat jelly stroberi, serut hingga halus. Campur dengan sirup stroberi, susu, dan es batu. Aduk rata dan sajikan.

3. Es Lumut Cokelat

Pecinta cokelat wajib coba resep es lumut cokelat yang creamy ini!

Bahan: 1 sachet jelly cokelat, 500 ml air, 200 ml susu cokelat, 2 sdm cokelat bubuk, es batu.

1 sachet jelly cokelat, 500 ml air, 200 ml susu cokelat, 2 sdm cokelat bubuk, es batu. Cara Membuat: Masak jelly cokelat, serut setelah mengeras. Campur dengan susu cokelat, cokelat bubuk, dan es batu. Nikmati!

4. Es Lumut Mangga

Rasa mangga yang manis dan segar membuat es lumut ini jadi favorit.

Bahan: 1 sachet jelly mangga, 500 ml air, 150 ml jus mangga, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly mangga, 500 ml air, 150 ml jus mangga, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Buat jelly mangga, serut halus. Campur dengan jus mangga, susu, dan es batu. Sajikan dingin.

5. Es Lumut Melon

Es lumut melon memberikan sensasi segar dengan aroma buah yang khas.

Bahan: 1 sachet jelly melon, 500 ml air, 150 ml sirup melon, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly melon, 500 ml air, 150 ml sirup melon, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Masak jelly melon, serut setelah dingin. Campur dengan sirup melon, susu, dan es batu. Siap disajikan!

6. Es Lumut Kopi

Untuk pecinta kopi, es lumut kopi ini punya rasa yang unik dan menyegarkan.

Bahan: 1 sachet jelly rasa kopi, 500 ml air, 100 ml kopi instan, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly rasa kopi, 500 ml air, 100 ml kopi instan, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Buat jelly kopi, serut halus. Campur dengan kopi instan, susu, dan es batu. Aduk dan sajikan.

7. Es Lumut Pandan

Aroma pandan yang wangi membuat es lumut ini terasa istimewa.

Bahan: 1 sachet jelly pandan, 500 ml air, 150 ml santan, 3 sdm gula, es batu.

1 sachet jelly pandan, 500 ml air, 150 ml santan, 3 sdm gula, es batu. Cara Membuat: Masak jelly pandan, serut setelah mengeras. Campur dengan santan, gula, dan es batu. Nikmati kesegarannya!

8. Es Lumut Jeruk

Rasa jeruk yang asam segar cocok untuk hari yang terik.

Bahan: 1 sachet jelly jeruk, 500 ml air, 150 ml jus jeruk, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly jeruk, 500 ml air, 150 ml jus jeruk, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Buat jelly jeruk, serut halus. Campur dengan jus jeruk, susu, dan es batu. Sajikan dingin.

9. Es Lumut Alpukat

Kelezatan alpukat dalam es lumut ini bikin kamu ketagihan!

Bahan: 1 sachet jelly rasa kelapa, 500 ml air, 150 g alpukat halus, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly rasa kelapa, 500 ml air, 150 g alpukat halus, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Masak jelly kelapa, serut setelah dingin. Campur dengan alpukat halus, susu, dan es batu. Aduk rata.

10. Es Lumut Matcha

Es lumut matcha ini punya rasa elegan dan cocok untuk pecinta teh hijau.

Bahan: 1 sachet jelly matcha, 500 ml air, 2 sdm bubuk matcha, 200 ml susu, es batu.

1 sachet jelly matcha, 500 ml air, 2 sdm bubuk matcha, 200 ml susu, es batu. Cara Membuat: Buat jelly matcha, serut halus. Campur dengan bubuk matcha, susu, dan es batu. Sajikan segera!

Tips Membuat Es Lumut yang Sempurna

Pilih jelly berkualitas agar tekstur lumutnya kenyal dan tidak mudah hancur.

Serut jelly dengan garpu atau alat serut untuk hasil yang mirip lumut asli.

Sajikan es lumut segera setelah dibuat agar tetap segar.

Eksperimen dengan perbandingan susu dan sirup untuk mendapatkan rasa favoritmu.

Mengapa Es Lumut Begitu Populer?

Es lumut viral karena mudah dibuat, murah, dan bisa dikreasikan dengan berbagai rasa. Selain itu, tampilannya yang cantik dan teksturnya yang unik membuat es lumut jadi minuman favorit di media sosial. Cobalah salah satu resep es lumut di atas dan nikmati kesegarannya! (Z-10)