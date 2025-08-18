Hidup Bebas Nyeri dengan Penanganan GERD dan Gangguan Lambung yang Tepat

Ilustrasi perempuan menderita Gerd(FREEPIK)

Mediaindonesia.com - Jakarta, Penyakit refluks gastroesofagus atau GERD (Gastroesophageal Reflux Disease) menjadi salah satu gangguan pencernaan yang kian banyak dialami masyarakat perkotaan. Pola makan tidak teratur, konsumsi makanan tinggi lemak, dan stres disebut sebagai faktor yang meningkatkan risiko gangguan ini.

Gejala awal seperti sensasi terbakar di dada, asam lambung naik ke tenggorokan, dan rasa pahit di mulut kerap diabaikan. Padahal, jika tidak ditangani dengan benar, kondisi ini dapat menurunkan kualitas hidup dan menimbulkan komplikasi serius.

GERD terjadi ketika asam lambung naik ke kerongkongan secara berulang. Penanganannya bertujuan mengurangi frekuensi serta intensitas refluks, menyembuhkan luka pada kerongkongan, dan mencegah kekambuhan. Terapi umumnya mencakup perubahan gaya hidup, penggunaan obat-obatan seperti antasida dan penghambat pompa proton (PPI), serta intervensi bedah untuk kasus tertentu.

Keberhasilan pengobatan sangat bergantung pada diagnosis yang akurat dan pemantauan berkala oleh tenaga medis yang kompeten. Karena itu, pemilihan fasilitas kesehatan menjadi faktor penting dalam proses penyembuhan.

Jaringan rumah sakit yang menjadi pilihan utama pasien internasional untuk menangani GERD adalah IHH Healthcare Malaysia. Jaringan luas ini mencakup rumah sakit seperti Gleneagles Hospitals, Island Hospital, Pantai Hospitals, Prince Court Medical Centre, dan Timberland Medical Centre yang berlokasi di Kuala Lumpur, Penang, Malaka, Johor, Sarawak, dan Sabah.

IHH Healthcare Malaysia dikenal dengan pendekatan holistik dalam penanganan GERD, mulai dari pemeriksaan menyeluruh, penggunaan teknologi endoskopi canggih, hingga konsultasi dengan dokter spesialis gastroenterologi berpengalaman.

Pasien mendapatkan pendampingan sejak awal, meliputi konsultasi awal, pemilihan rumah sakit, penjadwalan janji temu, hingga estimasi biaya yang transparan. Setiap langkah dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kejelasan selama proses pengobatan.

Perawatan GERD di IHH Malaysia juga menekankan pentingnya edukasi gaya hidup sehat. Manajemen stres, pola makan yang baik, dan aktivitas fisik rutin menjadi bagian integral dari strategi jangka panjang untuk mencegah kekambuhan. Bagi pasien yang memerlukan perawatan rawat inap, fasilitas modern tersedia untuk mendukung pemulihan optimal.

Sebagai penyedia layanan kesehatan yang mengutamakan kualitas dan keselamatan pasien, IHH Malaysia terus berupaya memberikan perawatan berbasis bukti (evidence-based treatment) yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Dengan sistem terintegrasi dan dukungan teknologi medis terkini, pasien menerima layanan yang komprehensif dan efisien.

Masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan gejala asam lambung (acid reflux) yang terus berulang. Diagnosis dini dan pengobatan GERD yang tepat tidak hanya membantu mencegah komplikasi, tetapi juga mengembalikan kualitas hidup pasien sehingga dapat kembali beraktivitas normal dan produktif. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pilihan perawatan GERD atau untuk membuat janji konsultasi dengan dokter spesialis gastroenterologi IHH Healthcare Malaysia, silahkan kunjungi www.ihhmalaysia-international.com.