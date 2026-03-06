Elegan di Bulan Ramadan, Ajang Silaturahmi Pencinta Fesyen

Ilustrasi(Dok Le Fabuleux Fairground SCBD)

MAKE up artist profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, Rina Ursula menyelenggarakan acara bertajuk Elegant Ramadan Afternoon di Le Fabuleux Fairground SCBD, Jakarta Selatan.

Kegiatan tersebut digelar sebagai momentum silaturahmi di bulan suci sekaligus ruang apresiasi terhadap fesyen, beauty, dan luxury lifestyle dalam suasana yang hangat dan elegan.

Acara berlangsung secara intimate dengan menghadirkan para tamu undangan yang merupakan sahabat serta rekan profesional dari berbagai latar belakang, khususnya mereka yang memiliki minat pada dunia kecantikan dan mode.

Dalam suasana sore hari yang berkelas, para tamu mendapatkan kesempatan untuk mengeksplorasi koleksi terbaru yang dikurasi secara eksklusif, sekaligus menikmati kebersamaan dalam konsep refined gathering yang nyaman.

Le Fabuleux dikenal sebagai toko curated authentic luxury brand yang menghadirkan koleksi pilihan dari berbagai label internasional. Konsep ruang dan rangkaian acara dirancang untuk menciptakan interaksi yang lebih dekat antar tamu, sehingga tercipta suasana yang tidak hanya elegan secara visual, tetapi juga hangat secara emosional.

Sebagai tuan rumah, Rina Ursula hadir tidak hanya sebagai profesional di industri kecantikan, tetapi juga sebagai sosok yang telah lama berkecimpung dan memahami dinamika dunia make up artistry.

Selama lebih dari satu dekade, ia telah menangani berbagai klien dengan karakter dan kebutuhan berbeda. Konsistensi pada kualitas hasil, ketelitian pada detail, serta pemahaman terhadap estetika menjadi bagian dari perjalanan profesionalnya hingga saat ini.

"Ramadan adalah momen yang tepat untuk mempererat silaturahmi sekaligus berbagi energi positif. Fesyen dan kecantikan bagi saya bukan sekadar penampilan, melainkan bagian dari cara kita merayakan diri dan menghargai proses,” ujar Rina Ursula dalam keterangannya.

Sebagai penutup rangkaian acara, para tamu menerima bingkisan berisi produk-produk manufaktur dari PT Saraka Mandiri Semesta, meliputi vitamin herbal, skincare, serta babycare. Pemilihan produk tersebut mencerminkan perhatian terhadap aspek wellness dan perawatan diri secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi estetika luar, tetapi juga keseimbangan dan kesehatan.

Melalui penyelenggaraan Elegant Ramadan Afternoon, Rina Ursula menghadirkan sebuah pertemuan yang mengedepankan kualitas, kebersamaan, serta apresiasi terhadap detail sejalan dengan semangat Ramadan yang sarat makna dan kehangatan. (E-4)