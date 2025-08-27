Tandai Babak Baru Transformasi Bisnis dengan Luncurkan Logo Baru

Headline
PT Pyridam Farma Tbk (Kode Saham: PYFA), emiten yang bergerak di bidang farmasi, meresmikan identitas baru berupa logo dengan nama PYFA, yang menjadi umbrella brand antara PT Pyridam Farma Tbk dengan tiga anak usaha terkendali di bawahnya, yakni PT Holi Pharma, PT Ethica Industri Farmasi, dan terakhir perusahaan farmasi asal Australia Probiotec Pty. Ltd.
Peresmian logo baru ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas PYFA sebagai payung korporasi yang modern, dinamis, dan berorientasi global, sekaligus menegaskan arah transformasi bisnis menuju pasar internasional.
Perubahan logo ini mencakup ukuran rasional, jenis huruf, dan warna. Adapun perubahan logo terbaru PYFA terlihat dengan ukuran lebih tebal/bold yang sejalan dengan transformasi bisnisnya selama lima tahun terakhir, huruf 'Y' dengan elemen tunas melambangkan pertumbuhan berkelanjutan, sementara patahan tegas pada huruf 'F' melambangkan presisi PYFA sebagai perusahaan farmasi sangat menjunjung tinggi nilai akurasi dalam setiap pembuatan produk dan pengambilan keputusan, dan terakhir adalah sentuhan warna biru yang membawa kesan profesionalisme, scientific-driven, dan berbasis inovasi serta teknologi.
"Logo baru PYFA Group ini tidak hanya sekadar perubahan visual, tetapi mencerminkan transformasi besar yang telah dan akan terus kami jalani. Identitas ini menjadi payung yang menyatukan seluruh anak usaha di bawah PYFA Group, menghadirkan sinergi yang kuat, dan menginspirasi kami untuk terus berinovasi demi kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia dan dunia," ucap Direktur Utama PYFA, Lee Yan Gwan, dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (26/8).
Dengan identitas baru ini, PYFA mengundang seluruh mitra, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk bersama-sama membangun masa depan kesehatan yang lebih baik. Langkah ini merupakan bagian dari visi perusahaan sebagai a leading powerhouse of pharmaceutical innovation in Asia Pacific & Global. (Fal/E-1)
