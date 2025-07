Inovasi Tiada Henti Hadirkan Kepuasan Konsumen

Ilustrasi(Dok Advance Digitals)

PERUSAHAAN elektronik Advance Digitals berganti logo tepat saat berusia 25 tahun berkiprah di pasar nasional. Marketing Communication Manager Advance Digitals Mico Desrianto menjelaskan keputusan mengganti logo merupakan bentuk penyegaran dan pembentukan identitas yang makin kuat sebagai representasi reaksi dari konsumen.

“Logo baru lebih fresh dan lebih catchy. Dengan tampilan logo baru, kami mencerminkan perubahan. Perubahan yang mengarah ke modern, simple, stunning, dan friendly,” papar Mico, di Jakarta, Selasa (15/7).

Ia melanjutkan usia 25 tahun merupakan durasi yang sudah sangat cukup untuk menyimpulkan reaksi konsumen dalam menggunakan produk elektronik canggih Advance Digitals.

“Karakter huruf tertentu seperti huruf E dan G tetap dengan karakter huruf yang rounded tapi dibuat terputus untuk menghadirkan kesan smile (senyum) yang menggambarkan kepuasan konsumen atas mutu produk kami,” jelasnya.

Sebagai informasi, Advance Digitals memiliki lebih dari 800 jenis produk elektronik serta 117 jaringan service center yang tersebar di seluruh lokasi di Indonesia. Atas kepercayaan konsumen, mendapatkan penghargaan Top Brand sejak 2021 hingga 2025.

“Indeks penilaian Top Brand untuk produk kami terus meningkat tiap tahun, bukti jika kami makin dicintai masyarakat Indonesia," tuturnya.

Pergantian logo itu, kata Mico, turut menjelaskan langkah konkret atas inovasi yang tidak berhenti dalam menciptakan produk yang memudahkan kegiatan hari-hari konsumen.

“Tagline kami adalah Always With You, artinya produk-produk kami turut menyertai setiap langkah kemajuan penggunanya,” terang Mico. (H-2)