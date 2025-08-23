Kulit Iritasi Coba Masker Sherbet, Lembapkan Kulit, Berikan Sensasi Dingin

Ilustrasi(Dok ist)

BRAND clean-derma global SOME BY MI menyelesaikan rangkaian event offline pada Juli dan Agustus 2025 untuk merayakan peluncuran lini terbaru PDRN Spirulina Soothing Line.

Event pertama, yang digelar mulai 4 Juli selama tiga hari, menghadirkan booth popup dengan konsep ‘Feel the Cool’, menonjolkan sensasi dingin dan menenangkan dari produk utama lini ini, PDRN Sherbet Mask. Bekerja sama dengan brand es krim Vilo, para pengunjung disajikan es krim khusus dengan tekstur mirip masker tersebut, sehingga mereka dapat merasakan fungsi dan tekstur unik produk menggunakan seluruh indera.

Guna memperluas promosi lini baru, event bulan Agustus digelar di Grand Indonesia Mall, Jakarta Pusat. “Event ini diselenggarakan selama enam hari. Kita menampilkan booth kreatif bertema ‘ICE SHERBET FACTORY’ serta promo khusus produk, jadi para pengunjung bisa menikmati pengalaman interaktif yang mensimulasikan proses pembuatan produk dan mencobanya sekaligus yang rasanya seperti sedang berada di dalam sebuah pabrik es krim,” ujar Jin Yoonjin selaku CEO dari SOME BY MI dalam keterangan resmi.

PDRN Spirulina Soothing Sherbet Mask adalah masker soothing dengan kelembapan tinggi yang berubah dari bubuk menjadi tekstur sherbet saat bercampur dengan air. Memberikan efek dingin instan hingga -6?, masker ini langsung menenangkan kulit yang teriritasi.

Diperkaya dengan hyaluronic acid, masker ini memberikan hidrasi mendalam sekaligus mengontrol sebum berlebih untuk rasa segar dan bersih. Kandungan PHA di dalamnya membantu mengeksfoliasi sel kulit mati secara lembut, sehingga kulit terasa halus dan lembap bahkan setelah satu kali pemakaian.

Telah melalui uji klinis untuk efek soothing instan pada kulit bermasalah, kontrol sebum (hidung, dahi, dagu), serta hipoalergenik, masker ini merupakan produk vegan yang lembut dan cocok untuk kulit sensitif.

“Kami menghadirkan rangkaian PDRN Spirulina sebagai solusi perawatan kulit menyeluruh. Dengan kombinasi Sherbet Mask, Poreless Primer, dan Soothing Repair Serum, yang bermanfaat untuk menenangkan kulit, merawat pori, serta hasil kulit yang lebih halus dapat dirasakan secara maksimal,” tutup Yoonjin.

Ketiga produk baru PDRN ini tersedia melalui toko resmi SOME BY MI di Shopee, TikTok, Tokopedia, dan platform lainnya. Guna mengenal lebih dekat dapat diunduh kanal media sosial resmi.