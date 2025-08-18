Ini Alasan Penting untuk Jaga Kesehatan dengan Memakai Masker

Ilustrasi, penggunaan masker untuk melindungi diri dari polusi dan virus.(Dok. Freepik)

PASCAPANDEMI, penggunaan masker saat ini mungkin sudah tidak menjadi kewajiban. Namun demikian, penggunaan masker nyatanya menjadi salah satu benda penting untuk melindungi diri dari polusi dan kuman penyebab penyakit.

Ada berbagai jenis masker yang dapat Anda gunakan saat ini, yaitu masker bedah, masker KN95, masker KF94, dan masker kain. Ada juga jenis masker N95, tetapi penggunaannya dikhususkan untuk petugas medis, orang yang merawat penderita infeksi saluran pernapasan, atau pekerja di lingkungan yang berisiko tinggi terpapar polusi udara.

Dilansir dari laman Puskesmas Sesela, berdasarkan penelitian, menggunakan masker mulut dengan benar memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan, di antaranya menghindari paparan polusi udara, di mana asap dari kendaraan bermotor, pabrik, rokok, dan debu adalah beberapa jenis polusi udara yang bisa ditemukan setiap harinya. Paparan polusi ini dapat memengaruhi kinerja paru-paru serta meningkatkan risiko terkena penyakit pernapasan, seperti asma, PPOK, dan penyakit jantung.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah berpolusi tinggi, ini adalah alasan utama untuk memakai masker mulut ketika keluar rumah, sebab masker mulut bisa menyaring udara kotor sebelum terhirup oleh hidung dan mencegah paru-paru kotor.

Menurut sejumlah penelitian, menggunakan masker mulut dapat mencegah Anda menularkan atau tertular berbagai penyakit ISPA, seperti flu, Covid-19, dan SARS.

Oleh karena itu, memakai masker mulut dapat menjadi salah satu cara terbaik agar tidak mudah tertular atau menularkan penyakit. Masker yang digunakan dengan benar bisa mencegah kuman menyebar melalui lendir dan cairan yang keluar saat bersin atau batuk.

Alasan memakai masker mulut yang tidak kalah penting adalah melindungi sebagian kulit wajah dari dampak buruk polusi udara dan paparan sinar matahari. Paparan sinar matahari dan polusi udara yang berkepanjangan diduga dapat menyebabkan penuaan dini dan meningkatkan risiko eksim, jerawat, flek hitam, serta kanker kulit.

Selain masker, kenakan juga kacamata hitam, topi, dan tabir surya untuk melindungi tubuh dari bahaya paparan sinar matahari.

Pada dasarnya, alasan memakai masker mulut adalah sebagai alat bantu untuk melindungi, mencegah, dan mengurangi efek negatif dari partikel polusi atau kuman di udara yang dapat memicu masalah kesehatan.

Selain menggunakan masker, Anda juga harus rajin mencuci tangan, membersihkan rumah dan menjaga kualitas udara di dalam rumah, menjauhi paparan polusi, serta menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit.

Melihat fungsinya yang begitu penting, tentu tidak perlu diragukan lagi alasan memakai masker mulut. Namun, bila Anda mengalami gejala berupa demam, batuk, pilek, dan sesak napas, segeralah periksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat sesuai penyebabnya. (H-3)