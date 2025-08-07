Annathaya Spa and Wellness Kini Hadir di Swiss-Belresort Dago Heritage, Bandung

Ilustrasi(Dok Annathaya Spa and Wellness)

ANNATHAYA Spa and Wellness dengan bangga mengumumkan pembukaan grand opening spa cabin terbarunya, menandai langkah ekspansi yang menarik dari konsep layanan in-room sebelumnya. Terletak di dataran tinggi Dago yang tenang, tempat perawatan yang didedikasikan khusus ini mengundang para tamu untuk merasakan ketenangan dan penyegaran diri dalam suasana yang memadukan keindahan alam dan nilai budaya lokal.

Dirancang dengan mengedepankan kenyamanan dan privasi, spa ini menghadirkan ruang-ruang eksklusif untuk perawatan yang dipersonalisasi. Para tamu dapat menikmati berbagai pilihan perawatan yang dikurasi secara khusus, mulai dari ritual tradisional Indonesia hingga terapi modern—seperti pijat untuk otot tubuh hingga sesi aromaterapi yang menenangkan—yang semuanya dilakukan oleh terapis berpengalaman dan bersertifikat.

Fasilitas baru ini melengkapi komitmen berkelanjutan dari spa dan resor dalam menghadirkan layanan relaksasi, sekaligus meningkatkan

pengalaman tamu melalui ruang spa yang dirancang untuk mencerminkan suasana tenang dan memulihkan khas kawasan Dago.

Visi Keharmonisan dalam Penyegaran Diri

Pembukaan Annathaya Spa di Swiss-Belresort Dago Heritage Bandung merupakan kolaborasi harmonis antara dua merk ternama yang berkomitmen menghadirkan kenyamanan berkelas dan pengalaman spa yang menyegarkan. Kemitraan ini mencerminkan semangat bersama untuk menciptakan momen relaksasi di tengah pesona alam pegunungan Bandung yang menenangkan.

“Kami membayangkan spa ini sebagai tempat perlindungan yang damai, di mana para tamu dapat bersantai dan menyatu kembali dengan diri mereka—baik wisatawan, staycationers, maupun masyarakat lokal,” ujar Yohanna

Gewang, President Director Annathaya Spa and Wellness.

“Kolaborasi kami dengan Swiss-Belresort Dago Heritage memperkuat misi kami dalam menghadirkan perawatan spa profesional, yang terintegrasi dengan layanan perhotelan berkualitas tinggi,” lanjutnya.

Para tamu dapat melakukan reservasi langsung di spa atau menghubungi bagian Front Office untuk informasi dan layanan yang lebih personal. (H-2)