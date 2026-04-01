Indonesia Pinjamkan Komodo ke Jepang, Perkuat Diplomasi Kedua Negara

“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
KERJA sama Indonesia dan Jepang di sektor kehutanan kian menguat. Salah satu kerja samanya melalui rencana peminjaman komodo sebagai bagian dari diplomasi konservasi kedua negara.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa skema breeding loan menjadi langkah konkret dalam pelestarian satwa endemik Indonesia.
"Kerja sama ini berfokus pada program breeding loan komodo sebagai bagian dari upaya pelestarian spesies ikonik Indonesia secara berkelanjutan," ujar Raja Juli Antoni dalam keterangan resmi, Selasa (31/3).
Pemerintah Jepang, melalui Menteri Lingkungan Hidup Ishihara Hirotaka, menyampaikan apresiasi atas langkah Indonesia tersebut.
"Komodo memiliki daya tarik yang sangat tinggi dan menjadi simbol penting dalam kerja sama konservasi antara kedua negara," ujarnya.
Dalam pertemuan terpisah, Menteri Strategi Pertumbuhan Jepang Minoru Kiuchi bahkan menyoroti besarnya minat publik Jepang terhadap komodo.
"Komodo memiliki tingkat popularitas tinggi di Jepang, setara dengan panda, dan diyakini akan menjadi daya tarik besar bagi masyarakat Jepang," kata Kiuchi.
Ia menambahkan, pemerintah Jepang berencana menggelar penyambutan khusus saat komodo tiba di negaranya.
Pemerintah Indonesia menargetkan pengiriman komodo dilakukan setelah penandatanganan kerja sama antara iZoo Jepang dan Kebun Binatang Surabaya yang dijadwalkan pada akhir April 2026.
Selain itu, kerja sama tersebut mencakup pertukaran satwa sebagai bentuk timbal balik antarlembaga konservasi.
Inisiatif itu, kata Menhut, diharapkan dapat menjadi jembatan global dalam upaya rehabilitasi, riset, edukasi, serta inovasi pengelolaan ekosistem mangrove.
Ristianto mengatakan, pertemuan berlangsung secara konstruktif. Kedua pihak menegaskan komitmen bersama untuk memperluas kolaborasi yang telah terjalin selama ini.
Djoksis menyampaikan pembahasan progres pengembangan Blok Masela berlangsung dengan baik dan terus menunjukkan kemajuan.
PRABOWO Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang, untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia.
PENJAGA Pantai Korea Selatan dan Jepang, Sabtu (28/3), melanjutkan operasi penyelamatan bersama untuk seorang awak kapal Indonesia yang hilang di dekat pulau Dokdo.
