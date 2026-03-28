Kapal Induk USS Gerald R. Ford Tiba di Kroasia untuk Perbaikan Usai Terbakar di Laut Merah

Kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, tiba di pangkalan angkatan laut Teluk Souda setelah menjadi bagian dari operasi perang di Timur Tengah, pada 23 Maret 2026.(AFP via Getty Images)

Kapal induk terbaru dan terbesar milik Amerika Serikat (AS), USS Gerald R. Ford, yang ditarik dari medan Perang Iran akhirnya berlabuh di pelabuhan Split, Kroasia, Sabtu (28/3). Kedatangan kapal raksasa ini bertujuan untuk menjalani perbaikan esensial dan pemeliharaan rutin setelah menyelesaikan penempatan selama sembilan bulan di wilayah konflik Timur Tengah.

Langkah perbaikan ini diambil menyusul insiden kebakaran hebat di ruang binatu utama (laundry room) saat kapal beroperasi di Laut Merah pada 12 Maret lalu sebagai bagian dari Operation Epic Fury. Pejabat AS mengonfirmasi bahwa kobaran api yang berlangsung selama beberapa jam tersebut melukai tiga pelaut, sementara hampir 200 personel lainnya harus mendapatkan perawatan medis akibat menghirup asap.

Selain merusak fasilitas binatu, kebakaran tersebut juga berdampak pada sekitar 100 tempat tidur kru. Tak hanya masalah kebakaran, kapal yang membawa lebih dari 5.000 pelaut ini juga dilaporkan mengalami gangguan pada sistem perpipaan yang memengaruhi operasional sekitar 650 toilet di atas kapal.

Pemerintah Kroasia, selaku sekutu NATO, telah memberikan izin resmi bagi USS Gerald R. Ford untuk bersandar setelah sebelumnya kapal ini sempat berhenti sejenak di Teluk Souda, Yunani. Sebelum dikerahkan ke wilayah Laut Merah dan terlibat dalam operasi gabungan AS-Israel melawan Iran, kapal induk ini diketahui juga sempat menjalankan misi di Karibia.

USS Gerald R. Ford merupakan pangkalan udara terapung yang mengangkut lebih dari 75 pesawat militer, termasuk jet tempur F-18 Super Hornet, serta dilengkapi dengan sistem radar canggih untuk navigasi dan kontrol lalu lintas udara. (Independent/B-3)