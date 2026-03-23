Iran Klaim Pungut Biaya Transit 2 Juta Dolar AS di Selat Hormuz

Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
IRAN mengklaim mulai memungut biaya transit sebesar 2 juta dolar AS atau sekitar Rp32 miliar dari sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk penegasan kedaulatan baru di jalur strategis tersebut.
Hal itu disampaikan anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi.
Boroujerdi mengatakan Iran kini menerapkan apa yang disebutnya sebagai konsep baru kedaulatan atas selat tersebut setelah 47 tahun, termasuk dengan mengenakan biaya bagi kapal tertentu.
"Mengumpulkan 2 juta dolar AS sebagai biaya transit dari beberapa kapal yang melintasi selat mencerminkan kekuatan Iran," ujar Boroujerdi dikutip dari TRT World.
Sejak awal Maret, Iran disebut secara efektif telah menutup Selat Hormuz bagi sebagian besar kapal.
Jalur ini merupakan salah satu rute utama pengiriman energi dunia yang biasanya menangani sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair global.
Penutupan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman dan asuransi, sekaligus mendorong kenaikan harga minyak serta memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global. (H-4)
Perdana Menteri Keir Starmer dan Donald Trump bahas krisis Selat Hormuz. Harga minyak melonjak ke US$106 per barel akibat blokade Iran.
IRAN menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi pelayaran internasional, kecuali kapal musuh, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat ancam hancurkan pembangkit listrik iran
PEMERINTAH Jepang membuka peluang untuk mengerahkan kekuatan militernya dalam misi pembersihan ranjau di Selat Hormuz setelah gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat dan Israel
KETEGANGAN di kawasan Teluk kembali meningkat setelah militer Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Uni Emirat Arab (UEA) terkait potensi serangan dari wilayah negara tersebut.
Iran ancam balas total jika infrastruktur energi mereka diserang lagi. Serangan di Teluk Persia picu lonjakan harga bensin & lumpuhkan 17% kapasitas ekspor LNG Qatar.
