Iran Klaim Pungut Biaya Transit 2 Juta Dolar AS di Selat Hormuz

Kapal Melintas di Selat Hormuz(AFP)

IRAN mengklaim mulai memungut biaya transit sebesar 2 juta dolar AS atau sekitar Rp32 miliar dari sejumlah kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai bentuk penegasan kedaulatan baru di jalur strategis tersebut.

Hal itu disampaikan anggota Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi.

Boroujerdi mengatakan Iran kini menerapkan apa yang disebutnya sebagai konsep baru kedaulatan atas selat tersebut setelah 47 tahun, termasuk dengan mengenakan biaya bagi kapal tertentu.

"Mengumpulkan 2 juta dolar AS sebagai biaya transit dari beberapa kapal yang melintasi selat mencerminkan kekuatan Iran," ujar Boroujerdi dikutip dari TRT World.

Sejak awal Maret, Iran disebut secara efektif telah menutup Selat Hormuz bagi sebagian besar kapal.

Jalur ini merupakan salah satu rute utama pengiriman energi dunia yang biasanya menangani sekitar 20 juta barel minyak per hari serta sekitar 20 persen perdagangan gas alam cair global.

Penutupan tersebut berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman dan asuransi, sekaligus mendorong kenaikan harga minyak serta memicu kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi global. (H-4)