Headline
Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Drama Tuntas, Tim Sepak Bola Putri Iran Kembali ke Tanah Air Mereka

Cahya Mulyana
18/3/2026 20:34
Tim sepak bola putri Iran.(Aljazeera)

ANGGOTA tim nasional sepak bola putri Iran dan staf pendukung mereka telah kembali ke Iran, demikian dilaporkan kantor berita Fars.

Kantor berita tersebut menayangkan cuplikan para anggota tim yang disambut oleh para pejabat dan masyarakat di perbatasan Bazargan Turki-Iran, saat mereka kembali ke tanah air dari sebuah turnamen di Australia.

Tim tersebut menjadi pusat kontroversi setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran dalam pertandingan di Australia, yang menyebabkan mereka dicap sebagai "pengkhianat" oleh seorang presenter IRIB.

Enam pemain dan satu anggota staf pendukung kemudian menerima tawaran suaka di Australia, dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan jika mereka kembali ke Iran, sebelum lima orang berubah pikiran dan meninggalkan negara itu untuk kembali ke rumah.

Kantor berita Tasnim melaporkan bahwa upacara penyambutan akan diadakan pada Kamis malam di Teheran.

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved