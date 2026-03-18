Trump Pertimbangkan Pasukan Darat ke Iran: Risiko dan Analisis Strategis

Donald Trump memberi penghormatan kepada tentara AS yang tewas dalam serangan Iran.(Al Jazeera)

SIKAP pemerintahan AS Donald Trump terhadap konflik Iran memasuki fase baru yang mengkhawatirkan. Presiden yang sebelumnya dikenal skeptis terhadap intervensi militer besar-besaran, kini mulai menolak untuk mengesampingkan opsi pengerahan pasukan darat (ground troops) ke wilayah Iran.

Perubahan itu menandai pergeseran tajam dari janji Wakil Presiden JD Vance pada Juni 2025. Saat itu, Vance menegaskan bahwa AS hanya fokus pada fasilitas nuklir dan tidak akan mengerahkan pasukan darat. Namun, realitas di lapangan pada Maret ini menunjukkan arah yang berbeda.

Indikasi Militer dan Pengiriman Marinir

Kecurigaan publik meningkat setelah Pentagon mengonfirmasi pengerahan Unit Ekspedisi Marinir ke Timur Tengah pada akhir pekan lalu. Unit ini merupakan pasukan reaksi cepat yang terdiri dari sekitar 2.500 personel Marinir dan pelaut yang siap diterjunkan dalam berbagai skenario tempur.

Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari penyediaan opsi bagi Presiden Trump. "Ini bukan tentang menduduki daerah perkotaan seperti Irak 2003. Ini tentang kesiapan bagi Panglima Tertinggi untuk melakukan apa pun yang diperlukan," ujar Waltz dalam wawancara terbaru.

Target Strategis: Nuklir dan Selat Hormuz

Para ahli strategi militer menilai serangan udara saja tidak cukup untuk mencapai tujuan akhir AS. Terdapat beberapa alasan kuat pasukan darat mungkin dibutuhkan:

Ekstraksi Uranium: Mengamankan stok uranium yang diperkaya tinggi tersimpan di bunker bawah tanah yang sangat dalam.

Mengamankan stok uranium yang diperkaya tinggi tersimpan di bunker bawah tanah yang sangat dalam. Okupasi Pulau Kharg: Menguasai terminal minyak utama Iran untuk memberikan tekanan ekonomi maksimal.

Menguasai terminal minyak utama Iran untuk memberikan tekanan ekonomi maksimal. Keamanan Selat Hormuz: Memastikan jalur logistik minyak dunia tidak terganggu oleh taktik gerilya laut Iran.

Data Jajak Pendapat: Penentangan Meluas Data terbaru menunjukkan risiko politik yang sangat besar bagi Trump: Sumber Polling Menolak Pasukan Darat Mendukung CNN 60% 12% Quinnipiac 74% 20%

Perpecahan di Internal Partai Republik

Keresahan kini merembes ke Capitol Hill. Sejumlah loyalis Trump di Partai Republik mulai menunjukkan kekhawatiran. Senator Rick Scott (Florida) dan Anggota DPR Tim Burchett (Tennessee) secara terbuka menyatakan bahwa rakyat Amerika tidak memiliki keinginan untuk perang darat lagi di Timur Tengah.

Bahkan Senator John Kennedy dari Louisiana memberikan pernyataan provokatif. "Jika dia (Trump) mengirim pasukan, suara gedebuk yang Anda dengar adalah saya terjatuh karena pingsan," ujarnya. Ia menggambarkan betapa tidak terduganya langkah tersebut bagi kalangan konservatif.

Kini, bola panas berada di tangan Donald Trump. Apakah ia akan tetap pada jalurnya demi kemenangan militer mutlak atau mundur demi menjaga soliditas basis pendukungnya menjelang dinamika politik domestik yang semakin memanas?

FAQ (People Also Ask)

Apakah AS sudah mengirim pasukan darat ke Iran?

Hingga saat ini, AS baru mengerahkan Unit Ekspedisi Marinir ke kawasan Timur Tengah sebagai unit respons cepat, namun belum ada konfirmasi operasi darat di wilayah kedaulatan Iran.

Mengapa Trump mempertimbangkan pasukan darat?

Untuk mengamankan material nuklir di bawah tanah dan menguasai jalur strategis minyak seperti Pulau Kharg dan Selat Hormuz yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan serangan udara.

Bagaimana sikap pendukung MAGA terhadap perang ini?

Mayoritas mendukung serangan udara, namun sangat menentang pengerahan pasukan darat karena trauma terhadap "perang tanpa akhir" di masa lalu. (CNN/I-2)