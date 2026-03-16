Seruan Trump Kawal Selat Hormuz Sepi Peminat di Tengah Lonjakan Harga Minyak

Kapal tanker minyak terbakar akibat terkena serangan di Selat Hormuz.(Tasnim)

UPAYA Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membentuk koalisi internasional guna mengamankan Selat Hormuz sejauh ini belum membuahkan komitmen nyata. Meskipun ketegangan di jalur pengiriman energi utama dunia itu memicu lonjakan harga minyak global, negara-negara sekutu maupun mitra dagang utama cenderung bersikap pasif.

Melalui unggahan di platform Truth Social, Trump mendesak negara-negara yang terdampak, termasuk Tiongkok, Prancis, Jepang, Korea Selatan, dan Inggris, untuk mengirimkan kapal perang mereka. "Diharapkan mereka mengirim kapal ke area tersebut sehingga Selat Hormuz tidak lagi menjadi ancaman," tulis Trump.