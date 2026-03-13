Headline
Babak Baru Kasus Kuota Haji

Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Sejumlah Ledakan Terjadi di Tengah Aksi Massa Pro Pemerintah di Teheran, 1 Orang Dilaporkan Tewas

Dhika Kusuma Winata
13/3/2026 19:34
Sejumlah Ledakan Terjadi di Tengah Aksi Massa Pro Pemerintah di Teheran, 1 Orang Dilaporkan Tewas
ilustrasi.(AFP)

SEJUMLAH ledakan mengguncang ibu kota Tehran pada Jumat (13/3), berdekatan dengan aksi massa propemerintah yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Iran.

Insiden itu terjadi di tengah eskalasi serangan antara Iran dan Israel yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Beberapa kali dentuman keras dilaporkan terdengar di langit kota. Militer Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 200 target di wilayah barat dan tengah Iran dalam 24 jam terakhir.

Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya satu orang tewas setelah ledakan terjadi di area dekat demonstrasi pro-pemerintah. Ribuan orang saat itu berkumpul membawa bendera serta spanduk bertuliskan 'mati untuk Amerika dan mati untuk Israel'.

Baca juga : Garda Revolusi Iran: Kami tidak akan Berhenti sampai Musuh Dikalahkan

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang hadir dalam aksi tersebut menilai serangan itu menunjukkan kepanikan pihak lawan.

“Serangan ini dilakukan karena rasa takut dan keputusasaan. Pihak yang benar-benar kuat tidak akan mengebom demonstrasi,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah.

Aksi itu digelar untuk memperingati Hari Quds, yang jatuh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga terlihat menghadiri kegiatan tersebut. (AFP/P-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Cahya Mulyana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved