Sejumlah Ledakan Terjadi di Tengah Aksi Massa Pro Pemerintah di Teheran, 1 Orang Dilaporkan Tewas

ilustrasi.(AFP)

SEJUMLAH ledakan mengguncang ibu kota Tehran pada Jumat (13/3), berdekatan dengan aksi massa propemerintah yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi Iran.

Insiden itu terjadi di tengah eskalasi serangan antara Iran dan Israel yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Beberapa kali dentuman keras dilaporkan terdengar di langit kota. Militer Israel menyatakan telah menyerang lebih dari 200 target di wilayah barat dan tengah Iran dalam 24 jam terakhir.

Media pemerintah Iran melaporkan sedikitnya satu orang tewas setelah ledakan terjadi di area dekat demonstrasi pro-pemerintah. Ribuan orang saat itu berkumpul membawa bendera serta spanduk bertuliskan 'mati untuk Amerika dan mati untuk Israel'.

Baca juga : Garda Revolusi Iran: Kami tidak akan Berhenti sampai Musuh Dikalahkan

Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, yang hadir dalam aksi tersebut menilai serangan itu menunjukkan kepanikan pihak lawan.

“Serangan ini dilakukan karena rasa takut dan keputusasaan. Pihak yang benar-benar kuat tidak akan mengebom demonstrasi,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah.

Aksi itu digelar untuk memperingati Hari Quds, yang jatuh pada Jumat terakhir bulan Ramadan. Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi juga terlihat menghadiri kegiatan tersebut. (AFP/P-3)