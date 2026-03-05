Rudal THAAD, Malaikat Pelindung AS yang Jumlahnya Kian Menipis di Perang Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Di tengah dinamika geopolitik global tahun 2026, sistem pertahanan udara menjadi aset paling krusial bagi kedaulatan sebuah negara. Salah satu teknologi yang paling sering dibicarakan adalah THAAD atau Terminal High Altitude Area Defense. Sistem ini bukan sekadar peluncur roket biasa; ia adalah perisai canggih yang dirancang khusus untuk mencegat ancaman rudal balistik di fase akhir penerbangannya.
THAAD adalah sistem pertahanan rudal balistik yang dikembangkan oleh Lockheed Martin untuk Angkatan Darat Amerika Serikat. Berbeda dengan sistem Patriot yang fokus pada pertahanan titik di atmosfer rendah, THAAD dirancang untuk mencegat rudal balistik jarak pendek, menengah, dan intermediate pada ketinggian yang lebih tinggi—baik di dalam maupun di luar atmosfer Bumi (endo-atmospheric dan exo-atmospheric).
Banyak yang bertanya, bagaimana THAAD bisa menjatuhkan rudal yang melaju sangat cepat? Jawabannya terletak pada empat langkah utama:
Dalam doktrin militer modern, THAAD sering bekerja sama dengan sistem lain dalam skema pertahanan berlapis:
|
|Fitur
|THAAD (AS)
|Patriot PAC-3 (AS)
|S-400 (Rusia)
|Fungsi Utama
|Anti-Rudal Balistik
|Anti-Pesawat,
Anti-aircraft dan anti-missile (termasuk ballistic missile terminal phase),Rudal
|Multi-peran (All-rounder)
|Ketinggian
|Sangat Tinggi (Eksosfer)
|Rendah-Menengah
|Rendah-Tinggi
Rudal THAAD tetap menjadi standar emas dalam teknologi pertahanan rudal balistik dunia hingga tahun 2026. Dengan kemampuan mobilitas tinggi dan teknologi hit-to-kill yang presisi, sistem ini memberikan rasa aman bagi negara-negara penggunanya dari ancaman serangan udara jarak jauh yang semakin kompleks.
1. Apakah THAAD bisa menembak jatuh pesawat?
Tidak, THAAD dirancang khusus untuk mencegat rudal balistik, bukan pesawat tempur atau drone kecil.
2. Negara mana saja yang menggunakan THAAD?
Selain Amerika Serikat, pengguna utamanya termasuk Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Korea Selatan.
3. Mengapa THAAD tidak menggunakan hulu ledak ledak?
Untuk mengurangi risiko ledakan hulu ledak nuklir atau kimia di udara; tabrakan fisik (energi kinetik) jauh lebih aman untuk menghancurkan target balistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved