Fase Bulan Akhir Agustus 2025: Dari Sabit Menuju Setengah Terang

Fase siklus bulan.(Freepik)

PADA 29 Agustus 2025, bulan telah memasuki fase sabit menjauh (Waxing Crescent) dengan iluminasi sekitar 35%. Fase ini menandai awal pertumbuhan cahaya bulan setelah fase bulan baru, yang terjadi beberapa hari sebelumnya.

Dalam dua hari ke depan, fase penting berikutnya, yakni kuartal pertama, akan terjadi pada 31 Agustus 2025, pukul 02.25 WIB (07.25 GMT). Pada saat itu, bulan akan tampak setengah terang, menandai seperempat perjalanan orbitnya mengelilingi bumi.

Apa Itu Fase Bulan?

Fase bulan merujuk pada perubahan tampilan bulan yang terlihat dari bumi, akibat perbedaan sudut antara bulan, bumi, dan matahari. Karena bulan tidak memancarkan cahaya, ia hanya memantulkan cahaya matahari, yang menyebabkan perubahan penampilan ini. Fase bulan berlangsung dalam siklus sekitar 29,5 hari, dan meskipun kita hanya melihat satu sisi bulan, fenomena librasi memungkinkan kita melihat hingga 60% permukaannya.

Baca juga : Fenomena Bulan Purnama September: Corn Moon Disertai Gerhana Bulan Total

Delapan Fase Bulan

Bulan Baru (New Moon): Bulan berada di antara bumi dan matahari, tampak gelap.

Sabit Bertambah (Waxing Crescent): Cahaya tipis muncul, tumbuh semakin besar setiap malam.

Kuartal Pertama (First Quarter): Setengah permukaan bulan terang, menandai seperempat perjalanan orbitnya.

Cembung Bertambah (Waxing Gibbous): Lebih dari separuh bulan terlihat terang menuju purnama.

Bulan Purnama (Full Moon): Bulan tampak bulat penuh dan terang, terjadi gerhana jika sejajar sempurna dengan bumi dan matahari.

Cembung Menyusut (Waning Gibbous): Setelah purnama, cahaya mulai berkurang, tetapi lebih dari setengah bulan masih terang.

Kuartal Terakhir (Last Quarter): Kembali tampak setengah terang, sisi yang berbeda dari kuartal pertama.

Sabit Menyusut (Waning Crescent): Cahaya mengecil menjelang siklus kembali ke bulan baru.

Empat fase utama: bulan baru, kuartal pertama, bulan purnama, dan kuartal terakhir, terjadi setiap sekitar satu minggu, membagi siklus bulan menjadi empat bagian besar.

Mengapa Fase Bulan Terjadi?

Fase bulan terjadi akibat pergerakan bulan mengelilingi bumi dan perbedaan pencahayaan matahari. Bulan bergerak sekitar 12° ke timur setiap hari, mengubah posisinya terhadap matahari, sehingga bagian-bagian bulan yang berbeda terlihat lebih terang atau lebih gelap.

Terbit dan Terbenamnya Bulan

Fase bulan juga mempengaruhi waktu terbit dan terbenamnya bulan. Bulan bergerak ke timur, menyebabkan waktu terbitnya mundur sekitar 50 menit setiap hari. Berikut adalah waktu terbit dan terbenam berdasarkan fase bulan:

Baca juga : 9 Agustus 2025: Saksikan Bulan Sturgeon Terbit Dua Kali Saat Senja

Bulan Baru: Terbit dan terbenam hampir bersamaan dengan matahari. Kuartal Pertama: Terbit sekitar tengah hari, terbenam menjelang tengah malam. Bulan Purnama: Terbit saat matahari terbenam, terbenam saat matahari terbit. Kuartal Terakhir: Terbit menjelang tengah malam, terbenam menjelang siang.

Perbedaan Bulan Baru dan Bulan Purnama

Bulan baru dan bulan purnama adalah dua titik ekstrem dalam siklus bulan. Pada bulan baru, bagian bulan yang menghadap bumi tidak diterangi matahari (0%). Sementara pada bulan purnama, seluruh permukaan bulan tampak terang (100%). Jarak antara keduanya sekitar 14 hari.

Fase Bulan dan Pasang Surut Laut

Selain mempengaruhi cahaya, fase bulan juga berperan besar dalam fenomena pasang surut laut. Tarikan gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang naik (spring tide) pada fase bulan baru dan purnama, serta pasang surut (neap tide) pada kuartal pertama dan kuartal terakhir.

Pasang Purnama (Spring Tide): Terjadi saat bulan baru dan purnama, gaya tarik bulan dan matahari saling menguatkan, menghasilkan pasang tinggi maksimal.

Pasang Perbani (Neap Tide): Terjadi saat kuartal pertama dan kuartal terakhir, posisi bulan membentuk sudut 90° terhadap matahari, melemahkan gaya tariknya.

Simbiosis Bulan, Bumi, dan Matahari

Fase bulan adalah hasil dari interaksi geometris antara bulan, bumi, dan matahari. Fase sabit menjauh pada 29 Agustus 2025, dengan iluminasi 35%, menunjukkan perjalanan bulan menuju fase kuartal pertama pada 31 Agustus. Proses ini memberikan dampak positif dalam penentuan kalender kuno dan pemahaman pasang surut laut.

Dengan mengamati fase bulan, kita menyaksikan ritme kosmik yang telah berlangsung sejak zaman purba. (Space.com/Z-10)