9 Agustus 2025: Saksikan Bulan Sturgeon Terbit Dua Kali Saat Senja

Bulan Purnama Sturgeon akan muncul pada 9 Agustus dan bisa disaksikan dua kali terbit saat senja. (Dario Giannobile)

BULAN purnama akan muncul pada akhir minggu ini. Namun, berbeda dari kebanyakan bulan purnama lainnya, akan ada dua kali kesempatan untuk melihatnya muncul di ufuk timur saat senja.

Bulan Sturgeon akan resmi menjadi bulan purnama pada pukul 3:55 pagi ET pada hari Sabtu, 9 Agustus, yang memberi kesempatan bagi penduduk di Amerika Utara untuk menyaksikan bulan purnama terbit dua kali berturut-turut pada malam yang sama.

Waktu terbaik untuk menikmati terbitnya bulan purnama adalah tepat setelah matahari terbenam, umumnya pada hari ketika bulan purnama dicatat. Pada momen ini, bulan purnama bersinar penuh 100% dan mulai terlihat di langit timur saat malam mulai menjelang, membuatnya tampak jelas sementara area di sekitarnya masih diterangi cahaya senja.

Kadang-kadang, fenomena terbitnya bulan purnama yang sama bisa terjadi selama dua malam berturut-turut. Peristiwa ini dapat memberikan kesan yang menakjubkan.

Bulan akan berada dalam rasi bintang Aquarius dan posisinya tidak akan terlalu tinggi di atas garis cakrawala. Ini memberi peluang untuk menyaksikan fenomena yang dikenal sebagai ilusi bulan, di mana bulan tampak sangat besar ketika dekat dengan cakrawala.

Ini adalah suatu ilusi optik. Sesungguhnya, ukuran bulan tidak lebih besar dibandingkan saat kalian melihatnya dari ketinggian.

Ketika bulan purnama terjadi di malam hari, baik malam sebelumnya maupun setelahnya bisa menyuguhkan pemandangan yang hampir sama, meskipun ini hanya terjadi pada waktu tertentu setiap tahunnya. Karena bulan mengorbit Bumi setiap 29 hari dan ada 24 jam dalam sehari, bulan terbit sekitar 50 menit lebih lambat setiap harinya.

Namun, situasi ini tidak berlaku pada bulan Agustus, ketika bulan purnama muncul rendah di langit selatan seperti tampak dari garis lintang utara, tengah di Belahan Bumi Utara. Karena berada jauh di selatan ekuator langit, bulan purnama terbit pada sudut yang rendah terhadap cakrawala dan akan berada di langit malam lebih singkat, membuat selisih waktu antara terbitnya bulan berkurang menjadi sekitar 30 menit.

Berdasarkan TimeandDate, Bulan Sturgeon adalah salah satu dari berbagai sebutan untuk bulan purnama yang terjadi di bulan Agustus, mencerminkan perubahan atau peristiwa signifikan di alam yang terjadi selama bulan tersebut.

Nama populer bulan purnama di bulan Agustus berasal dari ikan sturgeon yang banyak ditemukan di Great Lakes pada masa ini. Bulan ini dinamai Bulan Beras Liar oleh suku Anishinaabeg, sebagaimana dilaporkan Pusat Studi Penduduk Asli Amerika, dan di daerah lainnya di Amerika Utara, dikenal sebagai Bulan Jagung dan Gandum Hijau menurut NASA.

Bulan Sturgeon pada bulan Agustus akan diikuti oleh Bulan Jagung pada Minggu, 8 September. Dari sebagian wilayah Asia, Australia, dan Samudra Pasifik, akan terjadi gerhana bulan total, di mana permukaan bulan akan berubah menjadi kemerahan selama 82 menit. Namun, di Amerika Utara, saat itu tidak akan berada dalam posisi malam Bumi, sehingga hanya dapat menyaksikan terbitnya bulan purnama yang biasa. (Live Sciences/Z-2)

