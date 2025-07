Presiden AS Donald Trump(Anadolu)

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengumumkan kesepakatan besar dengan Jepang. Dalam kesepakatan itu, Jepang dikatakan akan menanamkan investasi senilai US$550 miliar dolar AS di Negeri Paman Sam. Sebagai imbalan, Jepang hanya dikenai tarif impor 15% oleh AS. Pernyataan tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosial Truth Social, pada Rabu (23/7).

"Kami baru saja menyelesaikan kesepakatan besar dengan Jepang, mungkin kesepakatan terbesar yang pernah dibuat. Jepang akan berinvestasi, atas arahan saya, US$550 miliar ke Amerika Serikat," tulis Trump.

Ia menambahkan bahwa kesepakatan tersebut diproyeksikan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja di AS. Trump juga menyebut kesepakatan tersebut membuka akses perdagangan dengan Jepang untuk berbagai sektor.

"Kesepakatan ini akan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja, belum pernah ada yang seperti ini. Mungkin yang terpenting, Jepang akan membuka negara mereka untuk perdagangan termasuk mobil dan truk, beras dan produk pertanian tertentu lainnya," imbuh Trump.

Dalam unggahannya, Trump juga menekankan bahwa Jepang akan mulai membayar tarif 15% kepada Amerika Serikat, dan menilai hubungan kedua negara tetap akan terjaga baik.

"Ini adalah waktu yang sangat menggembirakan bagi Amerika Serikat, dan terutama karena fakta bahwa kami akan terus memiliki hubungan yang baik dengan negara Jepang," tulis Trump.

Sebelum kesepakatan ini diumumkan, AS diketahui telah menetapkan tarif sebesar 25 persen yang rencananya mulai berlaku per 1 Agustus 2025. (Ant/E-3)