Tenun Tanimbar Pikat Forum ASEAN Ladies Circle di Beijing

KEDUTAAN Besar RI di Beijing, Tiongkok, berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Beijing sukses mempesona masyarakat ASEAN dan internasional dengan menampilkan tenun tanimbar pada Forum ASEAN Ladies Circle (ALC) di Wisma Duta.

Dengan tema The Beauty of Tenun Tanimbar, acara ini dibesut sebagai upaya melestarikan tenun tanimbar Maluku sebagai warisan budaya Indonesia. Selain itu, acara ini turut menghadirkan berbagai promosi budaya Maluku dan Maluku Utara seperti Tari Lenso, Tari Amar Dawan Amdasa, peragaan busana Tenun Tanimbar yang memesona sekitar 100 orang tamu yang hadir serta pemutaran video pariwisata Tanimbar.

"Tenun Tanimbar merupakan kerajinan tradisional yang diturunkan secara turun temurun dan berperan penting dalam identitas masyarakat Tanimbar. Dengan mempromosikan kebudayaan ini, masyarakat Tanimbar, termasuk Dubes RI Beijing, terus merayakan warisan budaya mereka dan berkontribusi pada kekayaan budaya Indonesia," ujar Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, Ketua DWP KBRI Beijing, dalam keterangan yang diterima, Minggu (19/11).

Di akhir penampilan, sajian risoles, roti terigu, nasi kuning Ambon, ikan cakalang, gado-gado, acar kuning, telur pindang, ayam panggang ditutup dengan bubur sumsum, kue mata roda, dan wedang jahe sukses menghiasi hari para pengunjung di tengah kemeriahan acara.



Selain DWP, turut hadir mendukung acara dari Beijing Indonesia Group (BIG) sebuah komunitas masyarakat Indonesia di Beijing dan turut hadir Counsellor Departemen Asia beserta delegasi Wanita Kementerian Luar Negeri RRT serta istri Duta Besar Bahrain, Georgia, India, Uzbekistan, Qatar, dan Turkmenistan.

Hal ini menunjukkan semangat ASEAN yang inklusif dan terbuka bagi berbagai negara. Tak kurang untuk semakin memeriahkan acara, seluruh pengunjung turut serta larut dalam kegembiraan dengan menarikan tarian tobelo yang dipimpin oleh Sih Elsiwi yang mengundang untaian senyuman para pengunjung di Wisma Duta.

KBRI Beijing bersama DWP akan terus mempromosikan budaya Indonesia sebagai bagian promosi kepada Friends of Indonesia. Dengan pesona dan karakteristik budaya Indonesia yang beragam, diharapkan acara serupa dapat meningkatkan pemahaman serta engagement publik Tiongkok akan nilai budaya Indonesia.

Di ujung acara, seluruh pengunjung turut membawa oleh-oleh produk Indonesia yang eksis di pasar Tiongkok seperti Indomie, kopi Kapal Api, Gery Cheese, santan Kara, mi Kremezz dan majalah Rich KBRI Beijing serta bingkisan khusus berupa kain tenun tanimbar bagi pemenang kuis.

"Acara ini diharapkan akan memicu ketertarikan para pengunjung untuk mengeksplorasi budaya dan kuliner Indonesia untuk berkunjung ke Wonderful Indonesia dan mengalaminya langsung," pungkas Sih Elsiwi, istri Dubes RI Beijing Djauhari Oratmangun. (RO/I-1)