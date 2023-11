Pasokan Bahan Bakar Pertama Masuk ke Jalur Gaza

PASOKAN pertama bahan bakar memasuki Jalur Gaza dari Mesir, Jumat (17/11) malam setelah Israel menyetujui permintaan Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pengiriman terbatas untuk mengakhiri putusnya komunikasi yang menyebabkan konvoi bantuan terhenti selama dua hari. PBB telah menekankan kondisi darurat yang dialami 2,4 juta warga Palestina yang terjebak di Jalur Gaza, yang telah dibombardir oleh Israel selama enam pekan terakhir. Pengiriman bahan bakar itu dilakukan saat pasukan Israel merazia rumah sakit terbesar di Jalur Gaza mencari pejuang Hamas, yang disebut 'Negeri Zionis' itu bersembunyi di dalam bunker di bawah rumah sakit tersebut. Baca juga: Kemlu Sebut Akses Bantuan Kemanusiaan Terkendala Sebabkan RS Indonesia Kekurangan Pasokan Obat Israel telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok pejuang Palestina itu pada 7 Oktober ke wilayah 'Negeri Zionis' itu dan menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 lainnya. Israel kemudian membalas serangan itu dengan melancarkan serangan udara dan darat yang telah menewaskan 12 ribu orang, termasuk 5 ribu anak-anak. Menanggapi permintaan AS, kabinet perang Israel sepakat untuk mengizinkan dua tanker bahan bakar masuk ke Jalur Gaza untuk digunakan di fasilitas pengolahan air limbah. Baca juga: 3 Relawan MER-C di Gaza dalam Kondisi Selamat, Belum Ada Rencana Evakuasi "Kami mengambil keputusan ini untuk mencegah penyebaran endemi. Kami tidak mau endemi melukai warga sipil dan para prajurit kami," ujar penasehat keamanan Israel Tzachi Hanegbi. Seorang pejabat senior AS mengatakan Washington telah meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan bahan bakar masuk melalui Rafah ke Jalur Gaza demi mencegah bencana kemanusiaan. Israel berulang kali menolak hal itu sebelum mereka mendapatkan jaminan bahan bakar itu tidak akan digunakan oleh Hamas untuk kepentingan militer. (AFP/Z-1)

PASOKAN pertama bahan bakar memasuki Jalur Gaza dari Mesir, Jumat (17/11) malam setelah Israel menyetujui permintaan Amerika Serikat (AS) untuk mengizinkan pengiriman terbatas untuk mengakhiri putusnya komunikasi yang menyebabkan konvoi bantuan terhenti selama dua hari.

PBB telah menekankan kondisi darurat yang dialami 2,4 juta warga Palestina yang terjebak di Jalur Gaza, yang telah dibombardir oleh Israel selama enam pekan terakhir.

Pengiriman bahan bakar itu dilakukan saat pasukan Israel merazia rumah sakit terbesar di Jalur Gaza mencari pejuang Hamas, yang disebut 'Negeri Zionis' itu bersembunyi di dalam bunker di bawah rumah sakit tersebut.

Baca juga: Kemlu Sebut Akses Bantuan Kemanusiaan Terkendala Sebabkan RS Indonesia Kekurangan Pasokan Obat

Israel telah bersumpah untuk menghancurkan Hamas sebagai tanggapan atas serangan kelompok pejuang Palestina itu pada 7 Oktober ke wilayah 'Negeri Zionis' itu dan menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 lainnya.

Israel kemudian membalas serangan itu dengan melancarkan serangan udara dan darat yang telah menewaskan 12 ribu orang, termasuk 5 ribu anak-anak.

Menanggapi permintaan AS, kabinet perang Israel sepakat untuk mengizinkan dua tanker bahan bakar masuk ke Jalur Gaza untuk digunakan di fasilitas pengolahan air limbah.

Baca juga: 3 Relawan MER-C di Gaza dalam Kondisi Selamat, Belum Ada Rencana Evakuasi

"Kami mengambil keputusan ini untuk mencegah penyebaran endemi. Kami tidak mau endemi melukai warga sipil dan para prajurit kami," ujar penasehat keamanan Israel Tzachi Hanegbi.

Seorang pejabat senior AS mengatakan Washington telah meningkatkan tekanan terhadap Israel untuk mengizinkan bahan bakar masuk melalui Rafah ke Jalur Gaza demi mencegah bencana kemanusiaan.

Israel berulang kali menolak hal itu sebelum mereka mendapatkan jaminan bahan bakar itu tidak akan digunakan oleh Hamas untuk kepentingan militer. (AFP/Z-1)