Biden Jamin Hubungan Stabil dengan Tiongkok pada KTT APEC

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden, memberikan jaminan kepada ekonomi Asia-Pasifik tentang komitmen Amerika dalam KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco pada hari Kamis. Ia menyatakan pembicaraannya dengan pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, akan memberikan stabilitas bagi wilayah dan dunia secara keseluruhan.

"Kami tetap berada di sini," kata Biden kepada kelompok APEC, yang terdiri dari 21 anggota, namun hidup di bawah bayang-bayang hubungan AS-Tiongkok.

KTT ini dimulai dengan rasa lega setelah Biden dan Xi bertemu untuk pertama kalinya dalam setahun di sebuah vila mewah di luar San Francisco pada hari Rabu. Keduanya berjanji untuk menghindari retak berbahaya yang dapat menggoyahkan ekonomi dunia.

Mereka sepakat untuk mengembalikan hubungan militer ke militer, dan Xi berjanji untuk memberantas produksi bahan baku di Tiongkok yang digunakan untuk obat fentanyl yang merajalela di Amerika Serikat.

Biden memberitahu KTT APEC, Washington berkomitmen pada wilayah tersebut meskipun upaya Beijing untuk memperluas pengaruhnya. Presiden AS menyatakan bahwa Xi bertanya kepadanya pada hari Rabu, "mengapa kita begitu terlibat di Pasifik."

"Saya katakan itu karena kita adalah bangsa Pasifik. Karena adanya kita, telah ada perdamaian dan keamanan di wilayah ini, memungkinkan pertumbuhan Anda. Dia tidak tidak setuju," ujar Biden.

Perjanjian perdagangan bermasalah

Biden menyatakan AS dan Tiongkok kini berkomitmen pada diplomasi untuk menghindari kejutan atau kesalahpahaman buruk. Meskipun keduanya tetap berbeda pendapat tentang Taiwan, pulau demokratis yang didukung AS yang diklaim oleh Tiongkok.

"Hubungan yang stabil antara dua ekonomi terbesar di dunia tidak hanya baik untuk kedua ekonomi itu tetapi juga untuk dunia," katanya.

Dengan dimulainya KTT utama di San Francisco, fokus meluas ke daerah yang sangat dinamis dari pantai Kanada hingga Chile dan ke Australia, Tiongkok, dan Rusia.

Biden mengatakan pembicaraan selama dua hari ke depan akan berfokus pada masalah seperti kecerdasan buatan, ketahanan iklim, dan rantai pasok. Ia menambahkan tantangan di hadapan kita saat ini tidak seperti yang dihadapi oleh kelompok pemimpin APEC sebelumnya.

Meskipun bersikeras Amerika Serikat tidak bermaksud "mendekopling" — memutus rantai pasok dan mengakhiri kerja sama dengan Tiongkok — pemerintahan Biden sedang berupaya memperkuat aliansi dengan negara-negara di wilayah APEC yang khawatir tentang kebijakan ekspansionis Beijing.

Salah satu pilar dalam platform tersebut adalah Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF) — pakta perdagangan longgar yang dimaksudkan untuk mengikat bersama Amerika Serikat dan demokrasi sejalan seperti Australia dan Korea Selatan. Namun, IPEF sudah mengalami hambatan karena oposisi politik dalam negeri AS.

Berbicara kepada wartawan, Penasehat Keamanan Nasional Deputi untuk Urusan Ekonomi Internasional Mike Pyle mengatakan bahwa kesepakatan itu tidak mati.

"Presiden Biden akan membuatnya jelas bahwa Amerika Serikat akan terus terlibat baik secara diplomatik maupun ekonomi di wilayah kritis ini," katanya. "Sebagian besar kesepakatan perdagangan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan."

Panda untuk perdamaian?

KTT ini akan disertai dengan beberapa pertemuan bilateral di pinggirannya. Meksiko dan Tiongkok memulai pembicaraan mereka pada hari Kamis, sebuah pertemuan yang menteri luar negeri Meksiko gambarkan sebagai "sangat penting" minggu ini.

Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador, yang sering menghindari pertemuan internasional, akan berkumpul dengan Biden pada hari Jumat, di mana keduanya diharapkan membahas fentanyl, sebagian di antaranya melewati Meksiko dalam perjalanannya ke Amerika Serikat.

Biden, sebaliknya, mengatakan meskipun pembicaraannya dengan Xi, ia masih menganggap pemimpin komunis itu sebagai "diktator" — pernyataan yang menarik kritik dari pemerintah Tiongkok.

Namun, Xi mendapat sambutan hangat dalam sebuah makan malam di San Francisco pada hari Rabu dengan ratusan pemimpin bisnis AS, yang berdiri dan tepuk tangan ketika ia masuk dan memberinya beberapa kali tepuk tangan.

Pemimpin Tiongkok itu memberi isyarat dalam makan malam bahwa ia mungkin menggunakan bentuk kekuatan lembut, bahkan imut, untuk meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat — panda.

AS akan segera kehilangan salah satu dari beruang besar populer setelah tiga diantaranya dikembalikan dari Washington tahun ini.

Xi mengatakan Tiongkok sedang mempertimbangkan mendatangkan batch baru sebagai "utusan persahabatan antara rakyat Tiongkok dan Amerika." (AFP/Z-3)