Menlu Retno : Evakuasi WNI di Gaza Dilakukan Bertahap

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza, Palestina dilakukan secara bertahap. Tim penjemputan sudah menunggu di perbatasan Mesir-Gaza, Rafah.

"Sejauh ini kita memperoleh informasi bahwa kondisi warga negara kita dalam keadaan baik. Kita terus melakukan kontak dengan mereka, dan kontaknya pun juga on and off. Kadang nyambung, kadang tidak nyambung karena memang situasi sehingga komunikasi tidak selamanya lancar," ujarnya dalam pernyataan di Jakarta, Rabu (1/11).

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri, kata Retno, terus berusaha melakukan komunikasi dengan para WNI yang ada di Gaza. Sejak Rabu (1/11) dini hari, pihaknya terus melakukan kontak di lapangan untuk mencoba melakukan evakuasi.

"Tentunya informasi ini kita sampaikan setelah kita melakukan kontak dengan banyak sekali pihak. Kemungkinan evakuasi akan dapat dilakukan hari ini (Rabu 1/11)," lanjut dia.

Dia menggarisbawahi, tidak ada jaminan evakuasi dapat berjalan sesuai harapan. Karena situasi di Gaza tidak pernah dapat diduga.

Untuk mempersiapkan kemungkinan evakuasi, maka pihaknya sudah mengirimkan tim dari Kairo menuju Rafah. Karena satu-satunya pintu keluar dari Gaza yang tersedia hanya Rafah.

"Saya terus ikuti secara langsung, berkomunikasi dengan tim yang berjalan dari Kairo ke Rafah. Jadi pada saat mereka mengalamai atau harus berhenti mengalami pemeriksaan berkali-kali, antrean yang demikian panjang, saya ikuti semuanya," terangnya.

Retno memberikan dukungan dan semangat kepada teman-teman yang berjalan dari Kairo ke Rafah.

"Tadi saya cek pukul 15.53 WIB. Jadi ibu bapak bisa bayangkan bahwa tim sudah berada di pintu Rafah di bagian Mesir. Sekarang kita tinggal melihat apa yang akan terjadi di bagian Gaza," katanya.

Untuk itu, beberapa kali dia menjalin komunikasi dengan semua pihak yang memiliki akses di Gaza dan diperoleh informasi kemungkinan evakuasi WNI segera terlaksana melalui Rafah.

"Itu kemungkinan, sekali lagi kemungkinan, akan dapat segera dilakukan. Kemudian kita mendapatkan informasi yang lebih detail lagi bahwa pergerakan kemungkinan besar tidak akan dapat dilakukan secara sekaligus, tetapi bertahap dan dengan mengutamakan keselamatan," paparnya.

Dia memastikan evakuasi terhadap tujuh dari 10 WNI di Gaza akan berlangsung selama terdapat jaminan keselarasan.

"Sekali lagi, dengan mengutamakan keselamatan," pungkasnya. (Z-5)