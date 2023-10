Paus Fransiskus Minta Israel Hentikan Perang

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden berdiskusi dengan pemimpin Kristen Paus Fransiskus membahas konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas. Paus meminta Biden menghentikan Israel menyerang Palestina.

"Keduanya membahas perlunya mencegah eskalasi di kawasan dan mengupayakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," kata Gedung Putih.

Vatikan mengatakan panggilan telepon tersebut, yang berlangsung sekitar 20 menit, berfokus pada situasi konflik di dunia dan kebutuhan untuk mencapai jalan perdamaian.

Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober, menewaskan lebih dari 1.400 orang. Israel kemudian membalas dengan serangan udara mematikan di Gaza, wilayah sepanjang 45 km yang merupakan bagian dari wilayah Palestina yang diduduki Israel dan merupakan rumah bagi 2,3 juta orang.

Gaza telah diperintah secara politik sejak 2007 oleh Hamas. Serangan udara Israel telah menewaskan lebih dari 4.700 orang, kata para pejabat Palestina.

"Dalam panggilan teleponnya dengan Paus Fransiskus, Biden, yang beragama Katolik, mengutuk serangan Hamas dan menegaskan perlunya melindungi warga sipil di Gaza," kata Gedung Putih.

Mereka juga membahas kunjungan Biden baru-baru ini ke Israel dan upaya pengiriman makanan, obat-obatan, dan bantuan kemanusiaan lainnya di Gaza. Paus telah beberapa kali menyerukan pembebasan sandera yang disandera Hamas selama serangan 7 Oktober.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pada Minggu (22/10), setelah pembebasan dua warga negara AS pada Jumat (20/10), AS berharap lebih banyak sandera yang akan dibebaskan Hamas.

Sebelumnya, Paus mengatakan kepada orang banyak di Lapangan Santo Petrus bahwa dia sangat sedih dengan situasi buruk di Gaza, di mana sebuah rumah sakit Anglikan dan sebuah gereja Ortodoks Yunani dibom. “Saudara-saudara, berhentilah,” kata Paus Fransiskus.

Program Pangan Dunia (WFP) PBB menyatakan situasi kemanusiaan di Gaza saat ini telah bersyariah bencana besar. Tiongkok mengatakan penggunaan kekerasan bukan untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. (The Guardian/Z-3)