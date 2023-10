Ini Agenda Pertemuan Tingkat Menteri AIS Forum

ARCHIPELAGIC and Island States (AIS) Forum akan dimulai Selasa (10/10) ini di Bali. Pertemuan tingkat menteri (Ministerial Meeting atau MM) itu akan berlangsung selama dua hari.

Agenda tersebut merupakan MM ke-5 yang dilakukan oleh para menteri dari negara-negara pulau dan kepulauan. Sejak pukul 08.00 Wita, para delegasi telah berdatangan di Bali Nusa Dua Conference Center 1 sebagai lokasi pertemuan.

AIS Forum 2023 bertema Fostering collaboration, enabling innovation, for our ocean and our future. Terdapat tiga fokus pertemuan, yaitu pembangunan ekonomi biru, tantangan perubahan iklim, serta solidaritas antarnegara pulau dan kepulauan.

Salah satu agenda dalam pertemuan adalah persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang pertama yang dijadwalkan berlangsung Rabu (11/10).

Selain itu, akan disampaikan juga hasil dari Senior Officials Meetings (SOM) ke-7 di Suva, Fiji serta SOM ke-8 di Antananarivo, Madagaskar. (Z-6)