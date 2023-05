Terang-terangan Lawan Rusia, AS Kembali Latih Pilot Ukraina

AMERIKA Serikat (AS) telah mengatakan kepada sekutunya akan mendukung upaya internasional bersama untuk melatih pilot Ukraina. Pelatihan untuk penguasaan pesawat jet jenis F-16 dan jet tempur modern lainnya.

Washington memulai kembali pelatihan ini untuk mendorongnya sekutunya itu melakukan serangan balasan besar. Presiden AS Joe Biden telah memberi tahu sesama pemimpin yang menghadiri KTT G7 di Jepang tentang keputusan itu.

Seorang pejabat senior AS menambahkan rencana tersebut akan mencakup pelatihan pesawat tempur generasi keempat, termasuk F-16, untuk lebih memperkuat dan meningkatkan kemampuan pasukan Kyiv.

Kategori generasi keempat termasuk Eurofighter Typhoon Inggris dan Mirage 2000 Prancis. “Saat pelatihan berlangsung selama beberapa bulan mendatang, koalisi negara-negara kami yang berpartisipasi dalam upaya ini akan memutuskan kapan benar-benar menyediakan jet, berapa banyak yang akan kami sediakan, dan siapa yang akan menyediakannya,” kata pejabat senior tersebut.

“Pelatihan ini akan berlangsung di luar Ukraina di lokasi-lokasi di Eropa dan akan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Kami harap kami dapat memulai pelatihan ini dalam beberapa minggu mendatang,” tambahnya.

Keputusan tersebut merupakan perubahan dramatis dalam sikap Washington, yang sebelumnya menolak memberikan pasokan F16 ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan “Saya menyambut baik keputusan bersejarah AS dan @POTUS untuk mendukung koalisi jet tempur internasional. Ini akan sangat meningkatkan pasukan kita di langit. Saya mengandalkan diskusi implementasi praktis dari keputusan ini di KTT #G7 di Hiroshima,” katanya dalam sebuah cuitan di akun Twitter-nya.

Terdapat laporan bahwa AS akan memberi lampu hijau bagi negara bagian lain untuk membuat persiapan memasok jet tempur barat ke Ukraina. Tetapi sekutu dekat AS tidak mengharapkan Biden mendukung keterlibatan langsung Washington dalam program pelatihan ini.

“Banyak hal bergerak sangat cepat di Jepang. Bahkan lebih cepat dari yang kami harapkan,” kata seorang diplomat Eropa.

Sementara Yehor Cherniev, Wakil Ketua Komite Keamanan Nasional Parlemen Ukraina, mengatakan F-16 dapat beroperasi dalam waktu empat bulan sejak dimulainya pelatihan. “Ketika kami memiliki pilot yang terlatih, F-16 akan berada di langit di atas Ukraina dan akan membantu kami untuk bergerak maju,” kata Cherniev.

“Penting bagi kami, tidak hanya sebagai satu lagi alat untuk sistem pertahanan udara kami, tetapi juga untuk menutupi infanteri kami dari langit karena tanpanya, kami akan mengalami lebih banyak kerugian," paparnya.

Jika F-16 dan jet lainnya tiba di Ukraina pada musim gugur, mereka tidak akan tepat waktu untuk mendukung serangan musim semi atau musim panas yang direncanakan Ukraina. Namun, langkah tersebut merupakan pertunjukan signifikan dari tekad barat dan dapat membantu mengkonsolidasikan setiap keuntungan Ukraina.

Cherniev mengatakan keputusan Biden dipengaruhi oleh kecepatan Ukraina menguasai penggunaan persenjataan canggih lainnya, seperti sistem anti-pesawat Patriot, dan tekanan dari sekutu. “Itu adalah keberhasilan penggunaan Patriot kami, sistem yang rumit. Kami telah membuktikan bahwa kami dapat belajar lebih cepat daripada program tradisional. Jadi kami akan dapat melatih pilot kami lebih cepat daripada program pelatihan. Plus, ada kesiapan negara lain untuk memberi kami F-16.”

Pergeseran sikap AS, pada akhirnya dapat memungkinkan negara-negara seperti Belanda untuk mengekspor jet yang dirancang AS begitu pilot dan awak daratnya telah dilatih. Minggu ini Inggris dan Belanda mengumumkan mereka akan membentuk koalisi jet yang bertujuan untuk menyediakan pesawat tempur yang dibutuhkan Ukraina.

Cherniev menunjukkan bahwa Belgia dan Denmark telah mengindikasikan bahwa mereka akan memasok jet tempur, dan berharap negara lain akan menyatakan kesiapan mereka setelah pengumuman Biden. “Ini hanyalah awal dari koalisi ini,” katanya.

Perubahan kebijakan Biden akan menghindari rasa malu di KTT G7. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, diperkirakan akan mengunjungi pertemuan tersebut pada hari Minggu dan kemungkinan akan mengulangi permintaan sayap untuk kebebasan di tengah kekhawatiran bahwa angkatan udara kecil Ukraina tidak akan mampu bertahan dalam perang yang panjang.

Ukraina sangat membutuhkan kekuatan udara ekstra karena merencanakan serangan balasan terhadap invasi Rusia. Meskipun angkatan udaranya yang kecil dan berstandar Soviet tetap beroperasi, ia hanya mampu menjalankan sekitar selusin misi tempur dalam sehari.

Masalah yang paling jelas dengan pemberian F-16 adalah bahwa dibutuhkan setidaknya tiga bulan dan lebih mungkin enam hingga sembilan bulan untuk melatih pilot dan awak Ukraina. Kyiv telah mengidentifikasi daftar calon pilot dan mengajari mereka bahasa Inggris sehingga mereka dapat memulai kuliah di Inggris.

Terdapat tiga ribu F-16, jet yang berasal dari akhir 1970-an, beroperasi di 25 negara, termasuk beberapa negara Eropa yang lebih kecil, seperti Belanda. Namun, mereka tidak digunakan oleh Inggris, Prancis atau Jerman, yang hanya mampu memberikan pelatihan.

Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengatakan dia menyambut baik pengumuman bahwa AS akan menyetujui pelatihan pilot Ukraina pada jet tempur F-16. Inggris akan bekerja sama dengan AS dan Belanda, Belgia, dan Denmark untuk memberikan kemampuan tempur udara yang dibutuhkan Ukraina. (The Guardian/Z-3)