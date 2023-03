Taiwan Rayakan Pekan Kesetaraan Gender Tahun 2023

KOMISI Status Perempuan (The Commission on the Status of Women/CSW) adalah badan antarpemerintah utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didedikasikan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Lembaga ini adalah komisi hak asasi perempuan tertinggi di PBB. Pertemuan tahunan CSW telah diadakan di markas besar PBB di New York sejak tahun 1987.

Sesi ke-67 CSW (CSW67) diadakan secara langsung tahun ini dari tanggal 6 hingga 17 Maret. Tema yang diprioritaskan adalah “Inovasi dan Perubahan Teknologi, Serta Pendidikan Di Era Digital Untuk Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Semua Perempuan dan Anak Perempuan".

Selama ini, Taiwan diakui secara internasional karena memajukan kesetaraan gender. Selama CSW67, lembaga swadaya masyarakat Taiwan mempromosikan prakarsa kesetaraan gender. Selain itu, mereka juga meningkatkan kesadaran tentang pencapaian kesetaraan gender Taiwan. Tindakan ini akan terus meningkatkan citra Taiwan.

Bersamaan dengan CSW67, Kementerian Luar Negeri dan Yayasan Promosi dan Pengembangan Hak Perempuan secara bersama-sama mengadakan beberapa acara untuk merayakan Pekan Kesetaraan Gender Taiwan. Apa saja acaranya?

1. Taiwan Night

Taiwan Night diadakan di Taipei Economic and Cultural Office (TECO) di New York, Amerika Serikat, pada 7 Maret pukul 19:00 waktu setempat, atau 8 Maret WIB.

Peserta acara tersebut termasuk tamu kehormatan dari sahabat aliansi diplomatik Taiwan, perantauan (diaspora) Taiwan, LSM, dan delegasi CSW67 Taiwan.

Acara ini akan menampilkan film-film tematik dan peragaan busana "multiverse" hibrida, acara tersebut menggarisbawahi komitmen Taiwan terhadap kesetaraan gender dan menunjukan keberhasilan yang dicapai oleh sektor publik dan swasta yang bekerja sama untuk memajukan pengembangan teknologi dan kesetaraan gender.

2. Taiwan Main Stage

Taiwan Main Stage yang mempromosikan Kesetaraan Gender di Era Digital akan diadakan di TECO di New York pada 9 Maret pukul 18:30 waktu setempat atau tanggal 10 Maret WIB. Sejalan dengan tema CSW67, acara ini menegaskan inisiatif LSM Taiwan, serta inovasi gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun, tamu kehormatan dari sahabat aliansi diplomatik Taiwan dan LSM internasional berbicara tentang integrasi teknologi dan kesetaraan gender, meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di era digital, dan kebutuhan mendesak akan inklusivitas dalam sains dan teknologi.

3. Forum LSM CSW67

Dalam forum LSM CSW67 tahun ini, yang digelar mulai 6-17 Maret 2023 akan menghadirkan 28 acara paralel dari LSM Taiwan, dengan 14 acara tatap muka dan 14 acara virtual.

Di ajang ini, LSM Taiwan berbagi pengalaman praktis dan saran tentang bagaimana membebaskan perempuan dari tindak kekerasan berbasis gender atau gender-based violence (GBV) yang difasilitasi teknologi, dan membuat perempuan mencapai potensi penuh mereka melalui teknologi. (Z-4)