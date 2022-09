Tiongkok Minta AS Tak Campuri Reunifikasi Taiwan

Tiongkok menegaskan kepada Amerika Serikat (AS) bahwa reunifikasi Taiwan merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan. Beijing pun mengecam sikap terbaru Presiden AS, Joe Biden, yang akan membantu Taipei jika dipaksa bergabung.

"Pernyataan AS (Joe Biden) sangat melanggar komitmen penting yang dibuat AS terdahulu untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.

Ia menegaskan sebenarnya Tiongkok tengah memperjuangkan reunifikasi dengan cara-cara damai. Beijing tidak akan mentolerir AS jika bertujuan menggagalkan rencana tersebut.

"Kami mendesak pihak AS untuk sepenuhnya mengakui kepentingan ekstrim dan sensitivitas tinggi dari pertanyaan Taiwan. Seharusnya AS dengan sungguh-sungguh menerapkan komitmen yang dibuat oleh para pemimpinnya untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan," paparnya..

Pernyataan itu menyikapi sikap Biden bahwa pasukan AS akan membela Taipei jika terjadi diserang Beijing. "Iya AS akan membantu Taiwan, jika ada serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," tegas Biden.

Tetapi pernyataan Biden itu diikuti dengan mengatakan pihaknya akan mempertahankan kebijakan satu Tiongkok. AS juga tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Pekan lalu, komite Senat AS telah mengambil keputusan berisi pemberian bantuan miliaran dolar bantuan militer ke Taiwan. AS jiga menyetujui penjualan senjata potensial senilai lebih dari US$ 1 miliar ke Taiwan pada awal September, termasuk 60 rudal anti-kapal dan 100 rudal udara-ke-udara. (AFP/OL-12)